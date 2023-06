Francesc-Marc Álvaro serà el número tres de la llista d'ERC al Congrés

El periodista, escriptor i articulista de Nació,, serà el número tres de la llista d'per a les eleccions del Congrés. Segons ha avançat La Vanguardia, queda pendent que la seva incorporació sigui validada per l'executiva del partit republicà i figurarà com a independent. Álvaro s'afegeix a una llista encapçalada peri per, qui ha deixat el Govern per marxar a la candidatura de la cambra espanyola.Periodista de recorregut, bona part de la seva carrera ha treballat a. També és autor de diversos llibres destacats d'anàlisi política com Què pensa Pasqual Maragall (1998), Ara sí que toca! Jordi Pujol, el pujolisme i els successors (2003) o Assaig general d'una revolta (2019).ERC celebrarà divendres 16 de juny un Consell Nacional per aprovar les llistes definitives del 23-J. D'altra banda,rs han estat proposats com a caps de llista de Girona, Tarragona i Lleida respectivament.

