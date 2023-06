El conflicte entre ERC i Junts escala: «Aragonès és un president tutelat»

La CUP exigeix un gir de 180 graus

Pere Aragonès, durant el ple del Parlament d'aquest dimecres. Foto: Frederic Esteve

Defensa del desplegament de la Hisenda catalana

Amb els nous consellers - Ester Capella, David Mascort i Anna Simó - asseguts per primera vegada en aquesta legislatura als seus escons, la sessió de control als'ha desenvolupat en un clima enrarit per la gestió dels pactes municipals i per la proximitat de lesdel 23 de juliol. La cita ha servit per constatar com, una vegada més, el conflicte entreestà escalant, ara per la gestió dels acords posteriors al 28-M., cap de files del grup parlamentari de Junts, ha definitcom un president "tutelat" pel seu partit -una manera implícita de referir-se a una hipotètica divisió entre Aragonès i Oriol Junqueras, sempre alimentada pels exsocis de Govern- i ha remarcat que el Govern està "esgotat" malgrat el canvi d'alineació concretat aquesta mateixa setmana. ERC, en el seu torn, ha optat per un perfil baix amb Junts i s'ha centrat en el"Vostès encara governen laDiputació de Barcelona amb el PSC. Podríem fer una llista i enumerar retrets, però no ho faré", ha determinat Aragonès, que també ha posat de manifest que van votar Anna Erra com a presidenta del Parlament "sense demanar res a canvi". "Vostè demana refer la unitat de l'independentisme i el seu partit fa el contrari. Veiem que, per això vam marxar del Govern. Sempre diuen una cosa i en fan una altra. I vostè és un president tutelat. L'executiu està esgotat. El pacte a les diputacions és el seu acord de claredat", ha determinat Batet, que ha demanat que "reflexioni" sobre si cal. Aragonès ha indicat que "sempre" té "l'estima" i "acompanyament" del seu partit. "Hem vist casos en què això no ha estat així", ha remarcat el president, en referència als conflictes dins de Junts.La batalla entre ERC i Junts s'ha fet evident - una vegada més - a través de, on membres de la direcció dels dos partits i responsables de comunicació s'han vist involucrats en una espiral de retrets creuats. El detonant va ser l'anunci del pacte entre els republicans i el PSC a les diputacions de Lleida i de Tarragona, en les quals ERC tindrà la presidència. En la cimera que republicans i Junts van celebrar ael 2 de juny s'hi va tractar el repartiment del poder local , però les versions difereixen. Mentre els primers sostenen que la proposta de partir-se el lideratge als dos ens prové d'ells, el partit demanté que la paternitat d'aquesta fórmula de repartiment és seva, i que es va traslladar per escrit fa exactament una setmana. La resposta final ha estat el pacte amb el PSC.ha evitat referir-se als pactes als ajuntaments i les diputacions, que tant ha enverinat les relacions entre ERC i Junts, pel flirteig de les dues formacions precisament amb el PSC. El cap de files socialista ha plantejat a Aragonès un: "Em sembla que fan falta canvis estructurals, no és només qüestió de recursos". Aragonès no ha declinat l'oferiment i ha reflexionat davant d'Illa que els acords "amplis" són "bons".Aragonès també ha rebatut les crítiques de la CUP a les polítiques del seu executiu, després que els anticapitalistes hagin demanat al president un "gir de 180 graus" per no alimentar més l'abstenció independentista. En concret, el diputatha reclamat al dirigent republicà que aturi eli el, que apliqui la regulació dels lloguers a Catalunya, que freni els desnonaments a famílies vulnerables amb intervenció dels Mossos i que recuperi la proposta d'un referèndum d'autodeterminació. Aragonès ha estat contundent: "No faré un gir de 180 graus. Seria renunciar a allò que som". El president ha exposat que el Govern fixarà un topall als lloguers, expropiarà habitatges buits en mans de grans tenidors, defensarà la llengua catalana i desplegarà polítiques de seguretat que tinguin en compte els drets humans., líder dels comuns a la cambra, ha celebrat el relleu deal capdavant d'aquest departament. "Vull agrair la tasca de Cambray, i estic segur que Simó continuarà amb forces renovades aquesta feina", ha remarcat el president en la seva resposta. "Som molt conscients dels reptes que té el país, que ha d'afrontar una transformació social", ha indicat Aragonès. Albiach s'ha queixat de la "inacció climàtica" que protagonitza l'exectiu, i s'ha preguntat si el Govern realment encetarà una nova etapa o ha activat el "temps de descompte". El president sosté que les eleccions no seran fins l'any 2025 Els resultats dels alumnes en comprensió lectora també han tingut protagonisme en la sessió de control., cap de files del, ha retret al Govern les dades de l'informe PILS, que situava els escolars catalans a la cua de les estadístiques a l'Estat. Ho atribuït a l'aplicació del model d'immersió lingüística, que ha definit com a "nefast". Aragonès ha lamentat l'"obsessió" dels populars per la llengua. "Vostè, pregunti el que pregunti, el català ha de rebre", ha etzibat el president a Fernández, a qui ha recordat els plans de l'executiu per fomentar la lectura i desplegar biblioteques escolars. Aquest ha estat el primer ple de la nova consellera d'Educació,, després dels canvis ordenats aquesta setmana per Aragonès.Reivindicar l’impuls del desplegament de la Hisenda catalana que el 155 va torpedinar ha estat una altra de les respostes d’Aragonès, que ha defensat aquesta estructura després que, de, hagi advertit que és "il·legal" i un gest d'ERC per diferenciar-se en la pugna independentista amb Junts i la CUP. “Volen convertir l'Agència Tributària en una estructura d'estat", ha censurat del diputat taronja, en hores baixes després d'haver perdut un dels seus grans puntals,, que ha marxat al PP. Aragonès ha defensat que les mesures impulsades per l’executiu en matèria fiscal, com aquesta, han de servir per entomar totes les competències en matèria de recaptació d'impostos perquè es millorin els serveis.Per últim, l'amenaça de l’, que ha ocupat bona part de l’agenda política en l’inici d’aquesta setmana arran de la popularitat de la ultradretana Sílvia Orriols, ha impactat també en la sessió de control. Aragonès, sense referir-se directament a, però en al·lusió indirecta, ha advertit que al feixisme “se’l combat” i no “se’l flirteja”. Unes paraules que arriben després que la presidenta de Junts es manifestés en contra del cordó sanitari al municipi que propulsen PSC, ERC i CUP . El cap de l'executiu també ha advertit que Catalunya no està “vacunada” davant del virus de l’extrema dreta, recordant així que pot haver-hi posicions ultres tant espanyolistes com independentistes. I per fer-hi front, més enllà de fer-ho amb un cordó, ha remarcat la necessitat de parlar-ne “sense embuts”. “Davant del feixisme, drets i llibertats”, ha reivindicat. La seva intervenció ha arribat després d’una pregunta del president del grup parlamentari d’ERC,, que ha advertit que justificar discursos d’extrema dreta és d’una “irresponsabilitat enorme”.

