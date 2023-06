​Junts demana ara liderar el govern de Ripoll

Junts se sent menystingut

Liderar l'alternativa dues setmanes després

Enèsim gir de guió a. Dues setmanes després de renunciar a intentar formar govern, Junts. Aquesta ha estat la resposta al pacte que aquest matí han presentat ERC, PSC i la CUP i que necessitava els vots dels postconvergents per tal que tirés endavant.Junts, en un comunicat emès a les set del vespre, acusa les formacions d'esquerra de “les negociacions i han tirat pel dret sense pensar que som imprescindibles per formar una alternativa”.El comunicat de Junts ési carrega contra les forces d'esquerra que aquest dimarts han anunciat l'acord de governabilitat. Asseguren que se'ls haen “demanar una adhesió gratuïta sense negociar”.Es dona la circumstància que aquest dilluns al vespre hi havia una reunió a quatre per tal que ERC, el PSC i la CUP entreguessin la proposta d'acord a Junts. Tanmateix, el malestar de la secció local dels postconvergents amb la seva executiva nacional, va provocar la suspensió de la reunió La resposta dels partits d'esquerra va ser tirar igualment endavant i anunciar l'acord, a l'espera de la posició de Junts. Una resposta que no ha tardat a arribar i que torna a situar lesi que acosta Sílvia Orriols a l'alcaldia.La proposta de Junts implica impulsar el que bategen com ai que consistiria a “aglutinar el màxim de” al seu entorn, com a segona força més votada. En canvi, no fan cap referència que des del mateix dilluns 29 de maig –l'endemà de les eleccions-, havien renunciat explícitament a liderar un govern i només havien posat sobre la taula la possibilitat de donar suport a alguna proposta alternativa que impulsés algun altre partit.“En aquests moments a Ripoll no fan falta etiquetes, sinó que els ripollesos i ripolleses en comprometem a afrontar els reptes que tenim, evitar les confrontacions, evitar el discurs de l’odi i crear un poble d’oportunitats”, asseguren per justificar el canvi de postura on també carreguen contra els, en una crítica implícita a la

