ERC s'assegura la presidència de les diputacions de Lleida i Tarragona gràcies al PSC

El "front democràtic", en entredit

ERC mantindrà la presidència de les diputacions degràcies a un pacte amb el PSC, segons ha avançat El Periódico i ha confirmat. A Tarragona, ERC és qui té més diputats, amb nou, per davant dels vuit de PSC i Junts. A Lleida, en canvi, el pacte de republicans i socialistes evitarà que la presidència quedi en mans dels postconvergents, que tenien 10 diputats. Así que hi haurà un pacte independentista perquè Junts tingui la presidència de la Diputació. Falta per concretar encara qui governarà la, on els socialistes s'hi posen bé per reeditar el pacte amb Junts que els garanteixi la presidència.A la Diputació de Tarragona, ERC i PSC van ser les dues forces més votades i superen la majoria absoluta necessària per a la investidura d'aquest dissabte. L'acord consta de dotze punts, entre els quals destaca l'aposta per unmalgrat l'aposta pel. En un comunicat, les dues formacions diuen que el pacte tindrà una durada de quatre anys i proposen, on els republicans mantenen que no volen pactes amb els socialistes. Amb aquest acord, la presidència recaurà en una persona nomenada per ERC.A Lleida, l'acord desbanca Junts, que era la formació amb més diputats. En aquest cas, l'acord inclou també(PDECat), amb un diputat cadascun. El pacte a quatre se centra en la cohesió territorial, la igualtat en l'accés als serveis i equipaments, la lluita contra les desigualtats i les polítiques públiques a específiques de suport al Pirineu i l'Aran. S'acorda, en aquest sentit, la creació de la Taula del Pirineu i un espai de diàleg permanent amb l'Aran.Amb aquests moviments ERC es garanteix la presidència en dues de les quatre diputacions catalanes. Però tambéplantejada pel president de la Generalitat, Pere Aragonès, com a resposta a la forta davallada de l’independentisme i la pujada de la dreta i extrema dreta a les últimes eleccions municipals i a les portes de les espanyoles. De fet, l’activació d’aquest front per tornar a unir el front independentista es va cristal·litzar també amb unade primer nivell, a Ginebra, amb la participació de la secretària general dels republicans,, i el secretari general dels juntaires,. Però no va sortir tan bé com pensaven que sortiria.Concretament en la trobada ERC va proposar a Juntsde Lleida -per Junts- i Tarragona -per ERC- a més de la presidència del Parlament per. Junts no va veure amb bons ulls la proposta, segons fonts coneixedores de les negociacions. A partir d’aquest moment i veient la dinàmica de la primera tongada de pactes municipals, on fins ara predominava la sociovergència, ERC va activar negociacions amb el PSC en aquestes dues diputacions. Durant la campanya, fonts socialistes ja apuntaven que havien rebut trucades de "tothom" per tancar pactes a les diputacions.En tot cas, en les últimes hores. Davant la possibilitat d'un acord entre ERC i PSC, Junts va fer arribar fa uns dies una proposta als de Junqueras per reactivar l’aposta per les diputacions. Aquesta iniciativa s’ha filtrat avui mateix, poc abans de fer-se públic el pacte entre republicans i socialistes.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola