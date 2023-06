PP i Vox governaran junts el País Valencià

Elhan arribat a un acord per repartir-se el govern del. Després de la derrota de les esquerres a les passades eleccions del 28 de maig, els populars han pactat amb la ultradreta per repartir-se el Consell. No en formarà part de l'executiu deel líder de la formació,, condemnat per violència masclista, que serà cap de llista de Vox a les eleccions espanyoles del juliol.En els pròxims dies s'ha de concretar quines conselleries ostenta cada partit. Des de Vox assenyalen que haurà de ser una, d'acord amb els resultats del 28-M, però amb un "pes" per als ultres. Durant les negociacions també s'haurà de decidir si Vox té la vicepresidència de la Generalitat. L'acord inclou també el repartiment de la mesa de les Corts Valencianes:i el PP la vicepresidència i una secretaria.El PP va guanyar les eleccions autonòmiques amb 40 escons, una vintena més que l'any 2019, i Vox en va obtenir 13, tres més que fa quatre anys. Tant populars com ultres han rebut els escons provinents de la desintegració de Ciutadans. Malgrat que elva millorar resultats, de 27 a 31 escons, la davallada de, de 17 a 15, i la desaparició de, que l'any 2019 va aconseguir 8 escons, ha fet impossible repetir elEls conservadors sumen 53 diputats a les Corts Valencianes, tres per sobre de la majoria absoluta. El partit que liderano ha tingut problemes per pactar amb l'extrema dreta, i l'únic veto que va posar va ser que Flores, condemnat per maltractament, no formés part del govern. El líder ultra ha fet un pas al costat i liderarà la llista per València del partit deel 23-J.Segons una nota que ha difós Vox, l'acord per a la conformació d'un govern de coalició al País Valencià estableix, que entre altres passen per "reduir la despesa innecessària" i "impulsar l'economia", "reforçar la sanitat pública i els serveis socials", "defensar i recuperar les nostres senyes d'identitat" i una política de "suport a les famílies" per "fomentar la natalitat, la seguretat i la promoció de les famílies". Les dues formacions també han acordat la creació d'un equip de treball per desplegar els punts de l'acord de govern.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola