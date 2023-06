Per què Ada Colau no tornarà a ser alcaldessa

Hi ha un detall, gens menor, que pot ajudar a aclarir el paisatge sobre la sessió d'investidura de dissabte a l'de. A l'agenda del primer secretari del, hi figura -ara mateix- assistir a la constitució del nou consistori de, abans cap de files dei ara cap de cartell delstarragonins, recuperarà per al partit l'alcaldia de la capital de demarcació, després de quatre anys de govern d'. Illa sap què té a celebrar la seva formació aquest cap de setmana. I a Barcelona no hi veu alegries a festejar, perquè no divisa un pacte en benefici propi que desbanqui, guanyador dels comicis del 28 de maig.Feia dies quemantenia silenci. Des de la nit electoral - en què va felicitar Trias en privat i en públic - havia apuntat la possibilitat d'una suma entre. Aquell desig se sostenia vinculat a una altra: que elli permetés ser la segona candidata més votada, per poder liderar l'operació de l'aliança alternativa. Però l'escrutini va consolidar el segon lloc dels socialistes i Colau va haver de. Fins aquest dimarts, quan ha comparegut a l'aparador de Gemma Nierga a TVE per verbalitzar un últim intent d'acord amb ERC i el PSC, una entesa de mandat amb, a repartir entre(el primer any),i ella mateixa (els cursos restants). És la " fórmula imaginativa " que la líder dels comuns havia incentivat a explorar. El darrer cartutx.Resulta, però, que la proposta de Colau només quadra a l'encara alcaldessa. Té, però poca viabilitat. El còmplice necessari, ERC, no la compra. I el PSC sap des del primer dia que els republicans no sumaran amb Collboni , realitat que va fer que el cap de llista socialista analitzés un camí més costerut, el que reclamava elsdel La convocatòria d'eleccions espanyoles el 23 de juliol ho va acabar de complicar tot per als. Els republicans, escamats per la patacada electoral de les municipals , van virar el relat cap a les-avortant, per tant, operacions estranyes contra Trias- i el PSC va comprovar que un eventual suport del PP a Barcelona s'allunyava en ple esprint entreper la Moncloa.Els números no quadren. Qualsevol pacte que apartés el candidat de Junts reclamaria dos socis i elss'acumulen. Colau vol sumar amb republicans i socialistes, però ERC no té incentius sòlids -un any d'alcaldia per a Maragall no ho és- per agafar de bracet el PSC a Barcelona mentre intenta que latingui recorregut. Pere Aragonès acaba de fer una crisi de govern per espantar elde l'a Catalunya i reclama el suport estable de, a qui ja ha concedit el premi de fer Anna Erra presidenta del Parlament per passar pàgina a Laura Borràs . Els republicans no posaran més en risc Aragonès ni el seu mandat amb foc contra Junts, encara que Trias hagi obviat la paraula independència en campanya. "Podríem pactar un alcalde cada dia", ironitzava aquest dimarts una font autoritzada d'ERC a Barcelona per respondre de forma immediata al plantejament de Colau.I l'única suma que Collboni veu mínimament factible -la que implica el PP- no pot satisfer els comuns, perquè no en té res de progressista. A banda que els populars no hi guanyen regalant unaals socialistes abans del, el primer que fariaper no violentar més els seus votants seria exigir el cap de Colau. El PP només tindria arguments de pes per obrir una reflexió si Trias pactés un govern amb ERC abans de dissabte. Contra els executius independentistes tot és possible, com es va veure el 2019. Però Trias sembla haver vist clar el. Parla amb ERC, certament, però projecta unaamb pacte dea la jornada de dissabte.Difícilment Colau tornarà a ser alcaldessa. Potser ha arribat el moment que els comuns comencin a interioritzar els, de manifestació tardana, d'un moviment que els va: l'acceptació dels vots deper davant d'una entesa solidària amb ERC. Aquella decisió validada en assemblea fa quatre anys -laque el PSC els va servir en safata- va salvar la seva líder, però va corcar el futur. La percepció del seues va. Fins al punt de certificar una realitat feridora: quan més dominen l'de la ciutat -els debats que planteja Colau marcaran els avenços de Barcelona-, elals comuns és

