ERC, PSC i CUP tanquen l'acord per governar Ripoll i incrementen la pressió a Junts

De Ripoll a Barcelona

“Ripoll havia de decidir sobre Ripoll”

ja han tancat un acord per governar Ripoll. Una entesa que, per tirar endavant, necessita els vots de Junts. L'anunci ha transcendit poc després de les 10 de la nit i suposa augmentar la pressió a Junts després d'una jornada amb diversos guir de guió i on la posició de l'executiva nacional per facilitar el pacte ha enutjat molt a la secció local.Fins ara, la decisió sobre el futur de l'Ajuntament de Ripoll s'havia jugat exclusivament a la capital del Ripollès. Tanmateix, en les darreres 24 hores ha fet eli ha passat a ser un dels elements protagonistes del debat polític català.La metxa la va engegar, presidenta de Junts, que en una piulada a Twitter va suggerir la possibilitat de deixar governar l'extrema dreta d'Aliança Catalana . Tot i matisar-ho posteriorment, aquesta posició ha estat corregida clarament per la direcció nacional del partit, que aquest dilluns al migdia després de l'executivaque evitaria de totes totes que Sílvia Orriols sigui la nova alcaldessa de Ripoll.Mentre durava la reunió de l'executiva de Junts, el president de la Generalitat, ha pressionat Junts per sumar-se a l'acord que ja tenien encarrilat ERC, PSC i la CUP . Ho ha fet en la compareixença per anunciar els canvis al Govern: "Hi ha una majoria democràtica", ha assenyalat Aragonès, les paraules del qual han estat replicades també per, portaveu d'ERC, que ha acusat Borràs de “blanquejar el feixisme” per haver posat en dubte la fórmula que permetria apartar de l'alcaldia Orriols amb un pacte a quatre.Aquest canvi d'escenari ha causata una part important de la societat ripollesa, però especialment a Junts per Ripoll. “Ho deia fins ara i ho mantinc: Ripoll havia de decidir sobre el futur de Ripoll”, ha explicat la regidora Manoli Vega aEn aquest sentit, ha confirmat que la suspensió de la reunió ha estat conseqüència directa de l'anunci de l'executiva nacional. “La reunió de moment no té data i abans en farem diverses internament”, ha explicat, sense confirmar ni desmentir que una de les trobades d'aquest mateix dilluns serà amb el secretari general

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola