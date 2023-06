Veïns contra una «autopista» al centre de Barcelona: embat per treure cotxes del carrer Aragó

Veïns tallen el carrer Aragó de Barcelona per reclamar "la reforma d'aquesta autopista"



Desenes de veïns han sortit al carrer aquest dilluns per posar la primera pedra d'un clam que pretenen fer gros els pròxims mesos.. Una via de cinc carrils de trànsit, a més d'un espai afegit per al pas de bicicletes, per on denuncien que passen. Això, per als convocants -l'entitat veïnal Eixample Respira- converteix la via enAquesta realitat genera una important concentració de soroll i emissions, remarquen els veïns mobilitzats. "És hora que els veïns i veïnes recuperin el carrer on viuen i que el cotxe, principal protagonista dels últims 60 anys del carrer Aragó, sigui un actor secundari", remata el manifest de la crida.La campanya Aragó Respira s'ha iniciat amb una acció doblement significada pel contingut de la protesta:, entre Consell de Cent i València. Un grup amb pancartes, que també incloïa la presència de l'associació de famílies de l'escola de la Concepció situada a pocs metres de la zona, ha irromput a l'artèria urbana i l'ha convertit durant una breu estona en un espai pacificat. En aquest impàs, mentre la Guàrdia Urbana desviava el trànsit als carrers del voltant, els organitzadors s'explicaven a peu de carrer. "S'han fet molts canvis en l'entorn urbà. Tot i així,. Especialment, en aquells carrers que pateixen el trànsit vehicular de la ciutat sencera", deia el portaveu Luca Telloli.La mobilització d'aquest dilluns busca posar sobra la taula una reclamació que s'ha anat perfilant els darrers anys, amb més o menys intensitat. Però per mantenir-la viva i fer accions els pròxims mesos, des d'Eixample Respira reclamen un pas endavant de tots els residents que puguin quedar-ne afectats. "", exposava Telloli, com un primer pas de la campanya.En el manifest, a més, es fa constar que la concentració del pas de cotxes i motos té una afectació directa en el dia a dia dels residents, i que això colpeja amb més gravetat la salut de la gent gran i els infants. ", i els que hi passen, no poden gaudir d'aquest espai per passejar, jugar, comprar, trobar-se amb els seus veïns i veïnes", remarca el text.Recentment, l'encara tinent d'alcaldia responsable d'Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, va anunciar ala intenció de l'actual equip de govern de repensar el carrer Aragó. "Ha de deixar de ser una autopista urbana", deia llavors la representant de l'executiu d'Ada Colau. Ara bé, amb un nou consistori que difícilment lideraran els comuns , aquesta opció queda a l'aire. De moment, els veïns prometen posar-hi pressió.

