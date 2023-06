La direcció de Junts corregeix Borràs i encarrila el cordó sanitari contra l'extrema dreta a Ripoll

Més enllà d’intoxicacions interessades i insults:

1) Confiança plena que els regidors de Ripoll, amb tots els elements sobre la taula, han triat la millor estratègia per combatre la xenofòbia i el populisme a la ciutat.

2) Lluita antifeixista sempre i arreu, sense admetre lliçons https://t.co/E256bFQfeQ — Laura Borràs 🎗 (@LauraBorras) June 12, 2023

Tot i els dubtes expressats en públic per, presidenta de Junts, la direcció del partit s'ha inclinat sense matisos a favor decontra l'extrema dreta per evitar que governi a, onva guanyar les eleccions sense majoria absoluta. El moviment és bàsic, perquè els vots de Junts són necessaris perquèno arribi a l'alcaldia. L'encarregada de fer-ho públic ha estat, candidata de Junts a Madrid i que aquest dilluns ha exercit de portaveu. "El posicionament és inqüestionable", ha apuntat Nogueras després d'una executiva en la qual diverses veus -així ho ha avançat RAC1- s'han posicionat sense embuts a favor del cordó sanitari. Borràs, ahir i a través de Twitter, va plantejar dubtes sobre si sumar-s'hi pensant en el llarg termini."L'estratègia de no deixar-los governar no només no soluciona el problema, sinó que l'agreuja", va assenyalar Borràs, que ha estat ràpidament corregida per la seva successora al Parlament,, que ha expressat el posicionament oficial del partit -així ho ha definit Nogueras- en una entrevista aquest dilluns a Catalunya Ràdio . Amb la participació de Junts, la suma de totes les forces presents a l'Ajuntament de Ripoll al marge d'Aliança Catalana permetrà que Orriols, de discurs islamòfob, arribi a l'alcaldia d'una ciutat protagonista des de la nit del 28-M. L'extrema dreta catalana va obtenir sis regidors amb el 30,76% dels vots, el doble del que van obtenir Junts -que governa la ciutat des de fa tres legislatures- i, respectivament.Borràs, que divendres va deixar de ser oficialment presidenta de la cambra un cop executada l'ordre de la(JEC) -derivada, al seu torn, de la condemna per corrupció pel cas de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC)-, ha tornat a explicar-se a Twitter després de la roda de premsa de Nogueras. "Confiança plena que els regidors de Ripoll, amb tots els elements sobre la taula, han triat la millor estratègia per combatre la xenofòbia i el populisme a la ciutat", ha assenyalat la líder de Junts, que no ha desaprofitat l'ocasió per queixar-se de les "intoxicacions interessades" i dels "insults" que, a parer seu, hi ha hagut les últimes hores." La reflexió que hem de fer els responsables polítics és què ha passat perquè AC [Aliança Catalana] hagi guanyat les eleccions a Ripoll i què hem de fer perquè això no torni a passar enlloc", ha apuntat Borràs. Erra, en l'entrevista a Catalunya Ràdio, ha situat com ael fet que existeixin "discursos d'odi", com és el cas d'Orriols. Tanmateix, ha indicat que cal respectar l'autonomia municipal. En un pacte com aquest, però, el posicionament de la direcció nacional és rellevant, encara més si col·lisiona amb l'expressat per la seva líder.Mentre durava la reunió de l'executiva de Junts, el president de la Generalitat,, ha pressionat Junts per sumar-se al cordó sanitari. Ho ha fet en la compareixença per anunciar els canvis al Govern , que segons Nogueras tenen un component partidista. "Hi ha una majoria democràtica", ha assenyalat Aragonès, les paraules del qual han estat replicades també per Marta Vilalta, portaveu d'ERC, que ha acusat Borràs deper haver posat en dubte la fórmula que permetria apartar de l'alcaldia Orriols amb un pacte a quatre.

