Aragonès pressiona Junts per acordar un cordó sanitari contra l'extrema dreta a Ripoll

🔴 @Anna_Erra, presidenta del @parlamentcat, sobre la situació a Ripoll i l'avanç de l'extrema dreta: "Cal fer una bona diagnosi del que està passant. Donarem autonomia municipal i que decideixin el que creguin que és millor"https://t.co/MSahrwoXkj pic.twitter.com/zybWSACCP9 — El matí de Catalunya Ràdio (@maticatradio) June 12, 2023

Quan encara cueja la polèmica per les paraules de Laura Borràs, que es mostrava contrària a un pacte per evitar un govern d'extrema dreta a, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha pressionat Junts per acordar un cordó sanitari que deixi Aliança Catalana sense l'alcaldia de la ciutat tot i haver guanyat les eleccions. "Hi ha una majoria democràtica", ha remarcat Aragonès en la compareixença que ha servit per anunciar els canvis al Govern La nova presidenta del Parlament,, ha demanat fer una "bona diagnosi" de què ha passat al municipi , igual que es va fer aamb l'auge de Plataforma per Catalunya. "Els grups del consistori hauran de fer una bona diagnosi i veure quina és la millor resposta a aquests problemes", ha afirmat. Amb tot, ha assegurat que Junts, Borràs -presidenta del partit i que no ha tancat la porta a deixar governar, guanyadora de les eleccions- i ella mateixa. "Sempre buscarem el que vagi més bé als nostres pobles i ciutats, i sempre apostant per la cohesió i no per la tensió", ha remarcat en una entrevista a Catalunya Ràdio.Per evitar l'alcaldia d'Orriols, líder d'Aliança Catalana, caldria un pacte dei la? Laura Borràs va dir que no n'era favorable i després va matisar afirmant que la decisió seria del partit a Ripoll. Anna Erra ha anat en la mateixa línia. ", que coneixen bé el municipi i han d'entendre per què han arribat fins aquí", ha afirmat. Davant la "situació greu i complicada" que suposa la victòria de l'extrema dreta, Erra ha dit que el partit. "Han de decidir el que creguin millor", ha indicat. Aquest dilluns hi ha prevista una trobada decisiva a Ripoll perquè Junts decideixi si se suma a l'entesa entre ERC, PSC i la CUP per apartar Orriols de l'alcaldia.En una resposta a un usuari de Twitter, Borràs va dir que no era partidària d'un pacte a quatre per desbancar la guanyadora de les eleccions. "Penso que si defenso que contradir la voluntat popular quan ens perjudica no és correcte,", va dir. Orriols li va agrair la piulada. Després, Borràs va matisar, i va dir que deixar governar l'extrema dreta un temps "pot provocar una moció de censura quan tothom vegi el seu autèntic rostre". Segons Borràs, com a "norma general", s'ha de respectar la llista més votada, i ha recordat que a Badalona no ha funcionat evitar l'alcaldia d'Albiol amb un pacte alternatiu. "", ha dit.

