Mor Silvio Berlusconi als 86 anys

L'exprimer ministre d'Itàlia,després d'arrossegar molts problemes de salut. Segons han informat diversos mitjans italians, el que va ser líder deha perdut la vida en un hospital de Milà on estava ingressat per les complicacions cardíaques que patia des de feia temps. Queda enrere la mítica frase del metge de capçalera de Berlusconi, que assegurava que il Cavaliere "seria immortal".Berlusconi no ha pogut sobreposar-se a laque li van diagnosticar aquest mateix 2023. Una de les figures més importants de la història democràtica d'Itàlia, el seu imperi va anar més enllà de la política: propietari de(fins al 2017, depsrés ho va ser del Monza), Berlusconi és la figura més influent del país des de finals dels anys 90 fins al seu ocàs.Considerat el precedent del trumpisme i de les figures dels "homes rics fets a si mateixos", el. L'any següent, però, va ser absolt pel tribunal d'apel·lacions de Milà en considerar que "Berlusconi no tenia per què saber que la seva parella sexual era una adolescent".La seva figuradels baixos fons de la societat italiana. La seva trajectòria empresarial, però, sempre va estar lligada a la televisió. Des de fundar el seu primer canal el 1974 a liderar un imperi mediàtic de tal nivell com Mediaset.

