Un home de 42 anys ha estat ferit per arma de foc a la cuixa tirotejat a les 15h en una baralla al c/Mart del barri de la Mina de Sant Adrià.Els familiars l’han dut al CAP i des d’allà el @semgencat l’ha traslladat a l’Hospital del Mar. @mossos han reforçat la seguretat al barri. — Anna Punsí (@punsix) June 11, 2023

Una baralla al carrer Mart, al barri dede Sant Adrià del Besòs, ha acabat amb una la cuixa, com ha avançat la periodistaEls familiars de l'home, de 42 anys, l'han traslladat al CAP i des d'allà ell'han dut a l'Hospital del Mar. Elshan tingut coneixement dels fets en aquell moment. El cos ha informat que l'estat de l'home és greu però no es tem per la seva vida.La policia catalana haal barri, per tal d'evitar possiblesentre familiars i coneguts de la víctima.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola