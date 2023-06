Borràs insinua que «no és correcte» un cordó sanitari contra l'extrema dreta a Ripoll

És extrema dreta o no és extrema dreta?

Per Cassandra el 11 de juny de 2023 a les 14:46 1 0

Aquest qualificatiu es prodiga a gratcién i és clar que es fa amb la finalitat de bandejar l'oponent. No atorgo a Umberto Eco l'exclusiva de la definició, tot i així, la senyora Orriols no hi encaixava. De dretes en força aspectes, es podria dir que si. Extrema en estricte sentit de la paraula? No. En canvi, les esquerres extremes estan perjudicant greument ls societat en tants àmbits com volen i en lloc d'assenyalar-los se'ls deixa fer en nom de ls democràcia. Campen tan feliços fent xantatge i imposant-se amb la seva quincalla de vots a canvi de sostenir el govern.