Jordà farà tàndem amb Rufián a la llista d'ERC pel 23‑J

, actual consellera d'de la Generalitat, farà tàndem amba Madrid en aquestes eleccions generals. Així ho ha anunciat el president del partit,, en el consell nacional que els republicans celebren aquest dissabte al migdia a Barcelona. L'anunci arriba després que els republicans hagin obert unper confeccionar la llista. Rufián i Jordà són les dues persones que les liderarien, si així ho ratifica el consell nacional extraordinari del partit convocat pel divendres vinent. Ja des d'un inici, quan Sánchez va avançar les eleccions, Junqueras va mostrar públicament la seva voluntat que Rufián tornés a encapçalar, per tercera vegada consecutiva, la llista d'ERC. Finalment així serà, i amb una número dos amb llarga trajectòria dins del partit.El Congrés dels Diputats no és, ni de bon tros, un terreny desconegut per Jordà. Va ser diputada entre. Abans, havia estat, des del 2003. Des del 2018 és consellera d'Acció Climàtica -abans Agricultura- de la Generalitat, primer sota la presidència de Quim Torra i ara de Pere Aragonès. Des del Govern asseguren que Jordàal capdavant del departament fins que el president de la Generalitat "consideri fer efectiu el relleu". A l'espera que es materialitzi la seva substitució, fonts de l'executiu subratllen que la consellera té "la màxima confiança del president" i reivindiquen la seva feina i "capacitat d'anticipació" per afrontar la sequera. Aquest moviment obrirà un nou pols al Govern d'Aragonès, que haurà de liderar, més aviat que tard,: la de Jordà, i la de Meritxell Serret, consellera d'Acció Exterior, que està condemnada a un any d'inhabilitació per desobediència durant l'1-O.Deixant Palau a banda, durant el consell nacional Junqueras ha subratllat que amb aquesta candidatura podran aportar tot allò que els republicans saben fer en la "gestió" i el "". "Rufián és qui més i millor ha defensat Catalunya enfront governs del PP, i qui més ha donat la cara en contextos extremadament difícils, i Jordà encarna tots aquests valors", ha valorat. Ha assegurat que en aquestes eleccions els catalans s'ho juguen "gairebé tot", i per això ha encomanat a Rufián i Jordà la defensa de Catalunya i de la "causa de la".Aquest anunci dels republicans se suma al que van fer aquesta mateixa setmana, de concórrer a les eleccions al Senat en una candidatura única amb EH Bildu , també amb l’objectiu d’enfortir el treball conjunt dels darrers anys i de defensar els interessos de la ciutadania catalana i basca. “Compartim la causa de la llibertat de les nostres respectives nacions, de la independència de Catalunya i d’Euskal Herria”, ha afirmat el president dels republicans. Amb tot, la llista definitiva tant del Congrés com del Senat, com recull el reglament del partit, s’escull els propers dies a través dels congressos territorials, ja en marxa, i està previst que el consell nacional la ratifiqui el proper divendres 16 de juny.

