Mor Mike Batayeh, actor de «Breaking Bad»

L'actor, conegut per protagonitzar el paper de Dennis Markowski a l'exitosa sèrie, ha mort a causa d'unaa l'edat de 52 anys. Ho anunciava la seva família aquest divendres en un, a on expliquen que la defunció de l'intèrpret es va donar el passat 1 de junya la seva casa de Michigan (Estats Units). L'entorn més pròxim explica que aquest no tenia un historial mèdic previ relacionat amb problemes de cor. El funeral està previst pel pròxim divendres 16 de juny a la ciutat de Plymouth, Michigan.A més del paper a Breaking Bad entre el 2011 i el 2012, Batayeh també va aparèixer, entre molts altres títols televisius, a. Al cinema va protagonitzar papers a pel·lícules com. Al mateix temps, destacava per la sevaconvertint-se en un dels pioners en actuar a països com Egipte, el Líban o Jordània.

