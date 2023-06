Final d'infart a «Eufòria» per acomiadar una nova temporada d'èxit

La Carla cada gala ha demostrat que pot fer tot el que vulgui! Des de pop, rock, rap… I ara és el seu gran moment. Celebrem-ho amb ella al plató #EufòriaTV3!

Carla: “Don’t rain on my parade”, de “Funny Girl” https://t.co/ku1S61xRke pic.twitter.com/lBHtng8eVj — TV3.cat (@tv3cat) June 9, 2023

Hi ha moments que una cançó es converteix en emoció pura. Aquesta màgia, aquesta sensació, l’hem pogut sentir en aquesta final d’#EufòriaTV3 amb “Vestida de nit” cantada per l’Alèxia. Sense paraules!

Alèxia: “Vestida de nit”, de Sílvia Pérez Cruzhttps://t.co/N0qB3Fko8f pic.twitter.com/dR9l84frEs — TV3.cat (@tv3cat) June 9, 2023

Nits de gala,

cada divendres.

Nits d’#EufòriaTV3.

Emocions compartides,

ball i música,

esforç, companyonia, passió…



I ella és la guanyadora!

Felicitats, Jim! pic.twitter.com/e7zeYYsf4z — TV3.cat (@tv3cat) June 9, 2023

Catalunya, sorpreneu-me per una vegada i feu a la Jim guanyadora d'#EufòriaTV3 🤘🏼pic.twitter.com/TSYLDtnD8N — Oriol Salvador (@oriolsalvador) June 9, 2023

ha tancat la nit d'aquest divendres la seva segona edició fidel al seu estil:L'última gala del programa estrella de TV3 prometia, i molt, amb tres finalistes dones. I no ha decebut. Tant les concursants com el públic han viscut amb l'ai al cor des de la primera actuació grupal que ha encetat el xou fins a la decisió final del públic que ha coronat la que, aquest dissabte, ja és la millor veu de Catalunya.-la sempre favorita-,-la discreta, però potent artista-, i-la rockera que promet emocions fortes- han lliurat un apassionat duel que ha tingut el públic enganxat fins, pràcticament, les 2:00 de la matinada. Totes tres han tornat a treure el millor d'elles en l'esprint final del concurs per seduir, ara ja no el jurat, sinó el públic del país. I ho han aconseguit perquè Eufòria, amb més de 300.000 espectadors que han participat en les votacions per decantar el veredicte final.Per obtenir el tan preuat contracte discogràfic i cantar la cançó de l'estiu de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals () juntament amb Lildami, les tres finalistes han hagut de suar de valent dalt de l'escenari, interpretant temes com Vestida de nit (Alèxia), Don't rain on my parade (Carla) i I'm outta love (Jim). Ajudant-les han tingut elsi que, aquest cop, s'han encarregat de les segones veus. Després d'una primera ronda d'actuacions, s'ha obert la primera consulta a l'audiència i la concursant amb menys vots ha quedat eliminada del duel final.Per sorpresa de tothom, l'eterna favorita del públic,. Per acomiadar-la, el jurat li ha dedicat unes boniques paraules: "El teu recorregut potser ha sigut el més emocionant de tots. Vas entrar tímida i insegura i marxes gran, poderosa, trepitjant fort. T’has de sentir guanyadora”, li ha dit l'Elena Gadel. La de Constantí, malgrat tot, ha assegurat sentir-se "feliç" i ha donat les gràcies a tothom: "Mai podré agrair tot el que sento”, ha apuntat. Tot seguit, la Carla i la Jim han tornat a actuar i, novament, ha quedat en mans del públic decidir, ara sí, quina de les dues era l'autèntica guanyadora del talent show.I si pensàveu que la Carla les tenia totes per alçar-se victoriosa, us equivoqueu perquèamb un darrer xou d'infart. Ha arribat pràcticament a l'escenari amb una moto i regalimant essència s'ha coronat el mateix dia en què també deia adeu a la casa que l'ha vist néixer professionalment. En donar-se els resultats finals, la Jim només podia dir:. I és que ningú s'ho esperava. La seva ha estat una victòria en silenci, que s'ha anat llaurant gala rere gala i que aquest divendres, finalment, ha pogut recollir els seus fruits.El cantants'ha unit a la festa interpretant fragments de dues de les seves cançons més emblemàtiques, Dos primaveras i Som ocells. El programa presentat peracaba, també, amb una altra bona nova: hi haurà tercera edició. De moment, però, han tancat la segona a ritme de, el nou tema de l'estiu de TV3 i Catalunya Ràdio que han cantat la flamant nova guanyadora d'Eufòria i Lildami.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola