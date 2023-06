L'urbanisme tàctic de Barcelona guanya el premi Grand Laus 2023 de disseny gràfic

L'urbanisme tàctic de l', dissenyat per, ha guanyat el premien l'apartat de disseny gràfic. El panot adaptat a les necessitats del model urbanístic impulsat pel govern d'va ser el gran vencedor en els premis es van atorgar aquest dijous durant la Nit ADG Laus, organitzada per l'Associació de Dissenyadors Gràfics i Directors d'Art delLa 53a edició dels guardons ha triat els guanyadors entre elsque s'han presentat en les diferents categories. En total s'han premiat 313 projectes, quatre Grand Laus, un Young Talent, 42 Laus d'Or, 89 Laus de Plata i 177 Laus de Bronze. Enguany, el Laus d'Honor ha recaigut sobre el dissenyadori elha rebut un Laus d'Empreses i Entitats.En el cas del Grand Laus de disseny gràfic, el jurat ha destacat una eina que canvia la funció dels carrers "de" per guanyar espai per a vianants. El projecte adapta el panot, codi que des del 1906 identifica les àrees destinades a caminar, pintant-lo en stencil i transformant-lo en un sistema flexible, capaç d'adoptar diferents formes segons la diversitat de l'espai urbà.

Els Premis ADG Laus estan conformats per sis categories, disseny gràfic, digital, publicitat, audiovisual, estudiants i aporta. Dins de cada categoria, els projectes competeixen per als Laus de Bronze, de Plata i d'Or. I, entre aquests, els premiats amb un Laus d'Or a cada categoria poden alçar-se amb un Grand Laus.



