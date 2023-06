Abraham Mateo es converteix en el nou boxejador de La Velada III

Ampeter ya tiene rival.



Bienvenido a la velada del año III @AbrahamMateo. pic.twitter.com/r1BFKE9DHU — Ibai (@IbaiLlanos) June 9, 2023

està vivint un malson amb l'organització de. El que ha de ser l'esdeveniment més gran ded'aquesta temporada no para de perdre boxejadors per lesió. Primer va seri, ara,. Si bé, l'equip de Llanos es nega a llençar la tovallola i va tapant forats amb substituts de renom que engresquen la multitud expectant. El darrer, el cantantLa veu i el seductor juvenil darrere de temes com "" ocuparà el lloc de Papi Gavi i lluitarà contra, en el que s'acaba de convertir en un dels combats més atractius. Les reaccions a l'anunci no s'han fet esperar i els comentaris grotescos tampoc. "Els xavals pegant-se en una batalla èpica;", ha deixat anar l'streamerEn la tercera edició d'aquest format, el llistó està molt alt:va suposar el rècord absolut de tota la història de la plataforma d'streaming, amben el minut d'or de tota la jornada. D'això ja fa pràcticament un any, el 26 de juny de 2022, des de l' Els streamers van rebentar internet liderats per Ibai ... i ara volen repetir la gesta.

