Plou (molt) i fa sol: el temps que ens espera el cap de setmana

Previsió del temps per a dissabte: avisos per perill alt

Previsió de temps per a diumenge: la pluja s'expandeix

Catalunya mostrarà dues cares aquest cap de setmana. Eldivideix el país en una previsió de pluja intensa i alertes de perill a la meitat nord i una altra de sol i algun núvol prim al sud. Tot plegat, immers en un ambient xafogós i el mercuri escalant per moments en els termòmetres d'arreu, que marcaran temperatures de 30 graus.Caldrà vigilar a les comarques de la, lai el, on plourà amb intensitat i tindran lloc tempestes. El Meteocat ha activat l'en aquestes zones, i de perill moderat a l', el, el, el, eli el. A la resta del territori, regnarà el sol i la calor, especialment al litoral central i sud. Aquí bufarà, però, el vent de component sud i est.El diumenge, el dia s'embrutarà. Els xàfecs s'estendran des del nord-est fins a lai els avisos continuaran actius. La temperatura, al seu torn, continuarà pujant sense aturador i la sensació deserà molt acusada. A la meitat sud, però, no es preveuen precipitacions i farà sol al litoral. A les, els núvols baixos amenaçaran de descarregar i ho poden arribar a fer de manera local.

