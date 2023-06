La policia escenifica l’enyor al procés al laberint de Via Laietana

Un dels membres del SUP s'ha encarregat d'envoltar les obres de Via Laietana amb banderoles, amb relliscada inclosa Foto: M.O.

Daniel Sirera (PP) i De Oro-Pulido (Vox) han jugat al gat i la rata durant la manifestació Foto: M.O.

El calçat esportiu ha estat la sabata de la majoria de modelets, fins i tot d'un veterà de l'exercit de l'aire Foto: M.O.

Exigiramb pancartes, fer proclames demanant unao defensar el concepte dels. Són tres escenaris, vinculats al procés, que una part de l'independentisme, criticat per tenir poca ambició. Però, a la Catalunya del postprocés, aquests conceptes també són una reivindicació del Sindicat Unificat de Policia () i l'Associació Unificada de Guàrdies Civils (). Els dos sindicats policials s'han manifestat aquest divendres al migdia per reclamar l'absolució dels. S'han conjurat a l'edifici de Via Laietana, convertit en un laberint d'obres. El resultat: una escletxa costumista enmig de la Barcelona gentrificada amb nostàlgia pel procés.A tres quarts d'una tocats, l'entrada de la comissaria depodria ser el, encerclada per obres. Els primers manifestants que arriben també tenen un aire de futbolistes: van vestits de carrer, duen maleta de rodes i inspeccionen el terreny com qui trepitja la gespa abans d'un partit important. Se saluden amb els agents en servei i enfilen cap al túnel de vestidors, a l'interior de la prefectura. Juguen a casa.Tornen amb la mateixa roba però amba les mans i un parell de. S'hi llegeix "Zona especial singularidad" en majúscules, sobreimpressionat per una foto d'un agent de policia enfrontant-se alen el punt àlgid del. Al seu voltant, arriba la pols de lesde Via Laietana i la mirada curiosa d'algun operari, però la maquinària no s'atura. Un dels manifestants es posa una samarreta amb els colors del SUP i col·loca les banderoles des de dins de les obres, amb relliscada inclosa.A un quart de dues es dona el tret de sortida de la manifestació: laque han anat arribant es fan pas entre les tanques i s'agrupen. Despleguen una pancarta –"De Via Laietana no nos moveran"– en contra de la museïtzació i tancament de la prefectura de policia. Abans de llegir el manifest, es desplacen de l'entrada de l'edifici a la carretera. Elsoscil·len entre la camisa de quadres, el trajo informal i el polo, però com a bons professionals, la majoria calcen sabata esportiva.Entre les excepcions de mocassins hi ha els representants polítics deli de. Han vingut tant el líder dels populars barcelonins,com el cap de llista a les municipals de Vox,. L'ambient recorda l'entrada d'una discoteca. Es reparteixen polseretes de bandera espanyola entre alguns dels assistents– com si fossin passis VIP– i els dos partits, en converses paral·leles, s'eviten les mirades: dos possibles amants que d'estar junts se saben perillosos.Quan els representants dels dos sindicats llegeixen elel sol fa estona que colla. Més nostàlgia del procés: reclamen unaamb l'Estat per garantir la seguretat dels agents davant elsi aturar eljudicial de 45 agents per les actuacions de l'1 d'octubre. La pancarta central contraposaamb la policia; l'indult amb el processament.També protesten en contra de lade vela, prevista per l'any vinent a Barcelona. L'adjudicació de la seguretat alsha obert la caixa dels trons en el terreny marítim, on la Guàrdia Civil sempre ha defensat que té competències exclusives. A més, se senten manipulats per la falta de recursos de l'executiu de Pedro Sánchez: "Ara que el Govern espanyol ja no ens necessita ens ha abandonat. No ens rendirem". Ja ho deia Dembélé que l'amor és una forma de xantatge.Amb els discursos llegits els manifestants es disgreguen: alguns grups tornen cap a dins de l'edifici de Via Laietana, d'altres assagen una, però s'entretenen posant-se al dia. Un veterà de l'aclapara mirades i se l'emporten cap al dispositiu de seguretat que custodia la prefectura: els agents en servei el reben amb honors i li demanen de fer-se una foto.A l'altra banda del carrer un grup de tres es mira l'escena i comenta la jugada: "La pancarta és ben parida", comenta un d'ells. De l'estètica passen al contingut. La veu cantant del grup treu el tema delsi defensa que es facin servir amb equitat: "Al cap d'un any i mig els presos catalans ja tenien l'indult. En canvi, els nostres encara estan processats. Fa tres anys que els tenen acollonits". S'acomiada amb un anunci:, això ja no és tan intens". Com els símbols, ltambé desinfla més enllà de l'independentisme.

