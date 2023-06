Aragonès insisteix en la necessitat d'esgotar la legislatura

El president de la Generalitat,, haaquest dijous en la necessitat d'a Catalunya, tot argumentant que no hi ha hagut una legislatura sencera des de l'any 2010. "Al, lasi ens ha de retirar la", ha refermat. Des de la Seu d'Urgell, on ha inaugurat la 34a Trobada Empresarial al Pirineu, ha dit que en unarribant a acords.Aragonès creu que cal aconseguiri ha defensat aprofitar l'escenari polític que surti dels comicis generals per "afavorir aquesta estabilitat parlamentària". Així, ha assegurat que cal estat "" per"amb fermesa" elsdel, com ara a la. "Si a l'altra banda ara arrossegaven els peus, ens podem trobar algú que directament ni mou els peus", ha afirmat.El president del Govern també ha dit que hi haque no es poden aturar, a més de compromisos derivats delsde l'Estat, com ara lesprevistes a l'Eix Pirinenc. En aquest sentit, ha explicat que aquests treballs han de permetre fer una "posada al dia" de la carretera N-260 i ha recordat que són unes obres "llargament reivindicades".Pel que fa a lde cara a l'any 2030, ha citat els diversos àmbits de treball previstos, els quals passen, entre d'altres, perdei de, avançar en lai un model propi de mobilitat en transport públic. També per fomentar el relleu generacional al sector primari, apostar percom un espai esportiu a cel obert, desenvolupar al màxim l'i redefinir el model de. En aquesta darrera qüestió, ha defensat la seva, tenint en compte que hi haurà menys neu.D'altra banda, en termes econòmics, ha valorat amb optimisme l'evolució de l'economia catalana i del mercat laboral. "A Catalunya mai havien treballat tantes persones com treballen avui", ha assegurat. Així, ha dit que cal assolir més qualitat, solidesa i garanties de continuïtat en aquest àmbit i que tot plegat ha de "donar confiança i seguretat" per afrontar "reptes i incerteses". Finalment, ha indicat que és imprescindible "no repetir errors" com ara el model de creixement de fa dues dècades, que ha titllat de "desequilibrat".

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola