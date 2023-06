Tenir un viatge contractat permetrà evitar estar en una mesa electoral el 23‑J

Altres motius legals per no anar a la mesa

Edat: tenir més de 65 anys però menys de 70 anys

Discapacitat o invalidesa laboral

Embaràs

Responsabilitat familiar

Haver estat cridat tres cops en deu anys

Justificant d'al·legacions per absentar-se de la mesa electoral

Com pots saber si t'han acceptat la renúncia a la mesa?

Aquells qui hagin contractat un viatge abans del 30 de maig i els coincideixi amb les eleccions espanyoles del 23 de juliol quedaran exempts de formar part d'una. Així ho ha determinat laaquest dijous, que ha matisat que caldrà acreditar el viatge i que l'anul·lació suposaria un perjudici econòmic. Tanmateix, la JEC ha determinat que caldrà presentar el arran dels escàndols a Melilla i Almeria en els comicis municipals i autonòmics del 28-M.Segons la, no presentar-se a la mesa electoral pot sancionar-se des d’una multa a. Però la legislació també preveu casos vàlids per absentar-se, als quals ara se suma el de tenir una reserva vacacional. Així, en aquests casos, què s’ha de fer si no s’hi pot anar? Com pot assegurar-se que es té el vistiplau per no presentar-s'hi?Laés l’òrgan encarregat de triar –per sorteig– els membres de les meses. En cas de ser cridat a una mesa, i no poder anar-hi, també és qui decideix si el motiu al·legat és vàlid o no. Tot seguit recollim el llistat de motius per no anar a la mesa el dia de les eleccions.L’edat compta per formar part d'una mesa. Els majors de 70 anys s’exclouen directament del sorteig. En canvi, els ciutadans d’, però poden demanar renunciar-hi. En el cas de la tria del president, en canvi, l’edat incapacitant se situa a partir dels 65 anys.La discapacitat, en qualsevol grau, és un altre dels casos vàlids per no integrar una mesa. La Junta Electoral pot acceptar-ho sense presentar certificat mèdic. Tampoc cal presentar-lo si es té una. En cas que només sigui temporal, sí que cal presentar la. A més, són vàlids motius com estar a lao internat en unEstar en un procés de gestació és un altre dels escenaris previstos. S’accepta de manera general quan ési en els casos on l'embaràs sigui de menys de sis, però hi hagi una situació de risc. En aquest segon casMés enllà de l’embaràs també s’excusa quan s’és mare d’un nadó de fins a nou mesos.També són vàlids els motius de, com tenir cura d’unPel que fa als menors d'entre els 8 i els 14 anys, només s’aplicaria si ni l’altre progenitor, ni un fill més gran o cap altre ascendent pot fer-se càrrec del menor.Altres casos que es consideren justificats són formar part dels–del cos de bombers o dels serveis mèdics, per exemple– treballar en l’o les cúpules dels mitjans de comunicació –els directors i caps d'informatius que cobreixin les eleccions–. A més, hi ha excepcions previstes en cas deo haver estat cridat tres cops per ser part de la mesa electoral en els darrers deu anys.Després del sorteig de les meses, en cas de tenir un motiu vàlid per excusar-se cal fer unaa la Junta Electoral Central en unA més, s’han d’adjuntar els documents per certificar el motiu de l’absència. Poden ser des del certificat mèdic per acreditar la invalidesa o el llibre de família en els casos de responsabilitat familiar.Un cop s’ha tramitat la carta, la Junta Electoral és qui ha de decidir si l’excusa és vàlida.si accepta la renúncia a la mesa o no. La decisió ha d’estar justificada, però no admet recurs.

