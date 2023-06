«Cites Barcelona»: per què lligar en català és impossible, fins i tot a Tinder

és un martiri. No vull culpar el—tot i que, una mica, sí— perquè tinc amics que han conegut l’amor de la seva vida amb l’aplicació. Però haver de sortejar incels, guiris, masclistes que només saben parlar de futbol condescendentment —si em tornes a dir que no sé què és un 4-3-3 et rajo, Juan Carlos, que el Barça femení ha guanyat la Champions, hòstia— és una veritable proesa. Realment et dona per fer una. Una de força bona, amb històries de tota mena a mig camí entre l’humor surrealista i la tragèdia grega.Això és el que esperava que fos, la nova sèrie decreada perque, en aquesta temporada, ha comptat amb la coproducció dei d’. Potser m’ho esperava perquè la meva experiència romàntica personal donaria per omplir capítols i capítols —de mitja hora, això sí—, o perquè la marca de l’èticament qüestionable Jeff Bezos ens ha acostumat a productes del mateix caire que jugaven amb això —té capítols i capítols, però em va fer xalar fort sovint. I potser, en aquest sentit, la decepció és cent per cent culpa meva. No vaig saber administrar bé el hype amb una sèrie que, en el fons, està pensada per passar per la. I això, els darrers anys, té connotacions positives i negatives.De TV3, que els darrers anys ha patit per oferirde molta qualitat davant la incidència de les plataformes, en les que els creadors confiaven les seves propostes arriscades —com Smiley, per exemple, si per arriscat volem entendre una relació homosexual—, m’ho hauria d’haver esperat. Cites Barcelona és exactament el tipus de sèrie que esperes trobar-te un dimarts a la nit a la pública; el tipus de sèrie que ja era fa uns anys, quan es va estrenar per primera vegada. I, en aquest sentit, chapeau. Però l’etiqueta d’Amazon Prime Video em feia pensar en Modern Love, i fins i tot en Fleabag; sèries de. A Modern Love, el referent més clar tant per format com per temàtica, hi havia una intenció real d’anar més enllà, d’. I no només perquè tenen com a protagonistes dos homes o dues dones. A Cites, la sèrie pateix per arribar a un missatge més profund que no vagi més enllà de la superficialitat aparent d’algú que fa la sensació que vol dir alguna cosa, però no diu gaire res.Que la sèrie s’arrisca, a estones, també. Hi ha moments en què brilla perquè s’endinsa en històries més espinoses —una relació amb una diferència d’edat tan preocupant que per un moment creus que acabarà sent un capítol de Crims— i fins i tot flirteja amb el canvi de gènere —Ivan Massagué dient que està atrapat en el temps com a Groundhog Day et deixa prou interessat per aguantar un capítol amb una relació que meh. Com amb la majoria de sèries antològiques —sí, també a Black Mirror—, hi ha, i d’altres que funcionen. En les que funcionen pitjor, se salven la direcció i les interpretacions. Aquesta és una de les: aconseguir quees reivindiquen com els grans intèrprets que ja sabem que són, i milloren absolutament tot el que els envolta.Per cert,s té per contracte que ha d’ensenyar els abdominals a totes les produccions que fa? El llegia l’altre dia reivindicar-se com alguna cosa, i amb les enormes qualitats que té com a actor, ja vindria sent hora que, com a societat, ho féssim. Perquè si en lloc del Carlos estiguéssim parlant de la Carlota, ens enduríem les, i amb raó. Cosificar no és només cosa de dones, i aquí, l’autocrítica l’hem de compartir.El que realment emde la sèrie és, però, el. Peca d’un problema habitual en la ficció d’avui en dia: el de. Concretament, gent madura escrivint personatges més joves, que no parlen com ells i allunyen els possibles espectadors mil·lennials d’absolutament tot el que passa a la pantalla. Per contra, les relacions més madures —com la de Carmen Machi i Gonzalo de Castro— brillen amb guions molt més realistes, naturals, i àgils. Aquí es fa palesa lad’apostar i confiar en un—tant per edat, com per raça, com per gènere. Perquè no és el mateix escriure un personatge de 20 anys quan ets un home de gairebé cinquanta, que quan t’apropes físicament i mentalment a la seva edat. Que no és impossible, però, vaja, que és molt difícil que no creí rebuig.Un guió que coixeja pel veritable problema greu de la sèrie:. La. Des que es va estrenar el tràiler, Twitter ha cremat amb gent queixant-se —i amb raó— delde la sèrie. A la gent cada vegada li costa més entendre que TV3, la televisió pública de Catalunya que se suposa que ha de vetllar, entre altres coses, per la normalització i proliferació del, hagi apostat per unaque, a estones, és. Ah, no, però és que això reflecteix la realitat social de Barcelona, em dieu amb el to d’algú que porta una polsereta de la bandera espanyola al canell. Que us tinc clitxats. Que ja sé que a l’Avinguda Pedralbes gairebé ni se sent el català.I segurament aquest és el problema, per això ens hem escalfat:. Que hi veiem una realitat que ens esgota, en la que has de demanar un café con leche o un bocadillo de fuet o me das una bolsa, por favor? Perquè si ho dius en català les probabilitats que algú se’t quedi mirant amb confusió i pronunciï la temible frase: me lo puedes repetir en castellano?, són, cada dia, exponencialment superiors. Cites potser falla perquèja prou sucosa de lligar a Barcelona, però aconsegueix: a Barcelona costa lligar íntegrament en català. I d’aquí neix unaque se’ns escapa de les mans mentre ens limitem a fer tuits de denúncia que tindran el mateix efecte que els d’aquells que aquesta setmana han rajat de Laporta, Leo Messi, o tots dos alhora. És a dir, cap.El problema es torna, a més, especialmentquan t’adones que la major part de l’Aquell tret característic que unia els personatges d’Smiley, i de les pel·lícules d’Oriol Paulo, i del 90% de les produccions catalanes que es roden a Barcelona. Que pot ser representatiu d’una realitat social i política, sí, jo no dic que no. Però cony, la ficció televisiva de comèdia romàntica mai s’ha caracteritzat per ser documentalista. Ningú es creu realment que Tom Hanks s’enamori de Meg Ryan després del caràcter obsessiu i borderline stalker que demostra a Sleepless In Seattle. Però ho comprem, perquè són Tom Hanks i Meg Ryan, i una de les grans injustícies de la història del cinema és que aquests dos mai van fer una tercera pel·lícula per acabar la trilogia temàtica que formaven amb You’ve Got Mail.Aquí no tenim a Tom Hanks ni a Meg Ryan. Però sí que tenim. I. I bons, i, i, i directors de, i, i. Tots. Capaços de fer la seva feina en català. Dins, i fora de la pantalla. I cada ficció televisiva que perdem davant la dictadura del castellà —o l’anglès, o el francès, o el gallec, o l’euskera, més igual— és una oportunitat desaprofitada per demostrar del que som capaços. Per endurir la batalla. Per tirar endavant com un país que no té vergonya del que és capaç.Nois,de per si. Almenys, feu-m’ho fàcil deixant-me parlar en

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola