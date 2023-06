Gran final femenina per acomiadar la segona temporada d'«Eufòria»

Quines cançons sonaran?

Alèxia , de 21 anys i vinguda des de Constantí, estudia teatre musical a l'Institut del Teatre. Cantarà Vestida de nit.

Jim, també té 19 anys i toca els mateixos instruments que el Jan, ella, però és veïna de Granollers i balla swing. Cantarà I'm outta love.

Carla, una professora de música de 23 anys, criada a Terrassa que ha estudiat educació infantil. També toca la guitarra i l'ukulele. Cantarà Don't rain on my parade.

Ara sí que sí. Laacaba aquest divendres amb una. Tres concursants -Alèxia, Jim i Carla- competeixen per convertir-se en l'de l'any i poder aconseguir un, a més dede TV3 i Catalunya Ràdio amb Lildami, un dels membres del jurat del programa.La mecànica del programa consistirà en una, després de la qual s'obriran les. La concursant ambvots es convertirà en lad'Eufòria. Les dues concursants més votadesi, de nou, serà el públic qui decideixi, ara sí, quina d'elles es converteix en ladel programa.Segons ha explicat aquesta setmana el, director artístic del programa, a El matí de Catalunya Ràdio, les tres finalistes s'han preparat. Perquè hi hagi igualtat de condicions, cada finalista té una cançó amb, mentre queEls setze concursants que han format part de la segona edició del programa pujaran, de nou, a l'escenari durant la gala d'aquest divendres. Més enllà de les tres finalistes, elsseran els encarregats de fer lesde totes les cançons que hi sonin.D'altra banda,s'unirà a la festa alinterpretant fragments de dues de les seves cançons més emblemàtiques, Dos primaveras i Som ocells. I per acomiadar aquesta final tan apassionant,de la segona edició d'Eufòria presentaran, en exclusiva, la

