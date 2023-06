Per què Messi ha triat l'Inter Miami abans que el Barça i l'Aràbia Saudita?

Apple TV, Adidas i un futur nou club, els altres reclams de la MLS

se'n va als Estats Units. Quan semblava que el futur de l'astre argentí era una dicotomia entrei l', al final l'oferta de l'Inter Miami ha estat la que ha seduït a la llegenda blaugrana. A priori, però, el club fundat pertenia les de perdre en aquesta competició a tres bandes.Amb elperquè el desig de Messi per la pròxima temporada era tornar al club de la seva vida i poder acomiadar-se amb la seva afició. Amb l', perquè no podia igualar la monstruosa oferta dels saudí de vora 800 milions d'euros per dues temporades que tenia sobre la taula. Així, què té l'oferta de l'Inter Miami perquè Leo Messi hagi acabat als Estats Units?L'Inter Miami és un antic pretendent de Leo Messi. Des que la franquícia, propietat de David Beckham i del també president del, es va fundar el 2018 l'argentí ha estat la principal aposta per fer créixer el club un cop el guanyador de set pilotes d'or decidís fer un pas al costat en la seva carrera futbolística. La impossibilitat econòmica del Barça de fitxar a Messi i la incertesa de la lliga d'Aràbia Saudita, que ha aconseguit reclutar a, han obert la porta al club de la Major League Soccer a bolcar-se en el fitxatge del millor jugador de la història.El pla per portar la llegenda del Barça fa anys que està estudiat i es concreta al voltant de tres pilars, amb la mateixa lliga americana com a agent implicat: unde llarga durada que Messi pot decidir si complir, l'explotació d'una part de lade la lliga i la possibilitat d'obrir la seva pròpiaen un futur. Tot això sumat a unbase que, segons publiquen diversos mitjans argentins, rondaria elsper temporada.La primera pota de l'acord amb Miami és la duració del contracte. Amb, Messi es troba en la part final de la seva carrera i el club de David Beckham és qui li oferia més eines per decidir com i quan. Tot i que les informacions apunten a una oferta d'entre, totes coincideixen en el fet que l'excapità blaugrana podrà decidir cada anya través d'una clàusula unilateral. L'argentí sempre ha recalcat que volia tenir el control del seu, precisament una de les condicions que el Barça no complia, lligat alfinancer.Més enllà del sou base, la MLS ha tirat de inventiva americana per oferir una porció del seu pastís: Segons, Leo Messi s'endurà una part, tant dels ingressos que, generi per l'explotació dels drets televisius, com dels guanys quetingui com patrocinador de la lliga dels Estats Units. Són acords llaminers, sobretot si es té en compte que l'acord pels drets d'emissió dels pròxims deu anys està valorat en– 250 milions per temporada– i que Adidas i Leo Messi ja fa anys que formen una de les aliances més cotitzades del mercat esportiu.Paradoxalment, la part de l'oferta més cotitzada es desenvoluparà un cop Messi es retiri com a futbolista. Oferir-li obrir unade la MLS. En aquest sentit, la Lliga s'ha mostrat favorable a repetir l'estratègia que en el seu moment va permetre fitxar a David Beckham pels. Precisament, això es va concretar en l'obertura de l'Inter Miami, la 25a franquícia de la primera divisió dels Estats Units i el proper equip de Leo Messi.

