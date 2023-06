Trias tem que Colau torni a jugar la carta Valls i demana un acord amb el PSC i ERC abans del 23-J

La necessitat de "reconduir estratègies" per al 23-J

Lloguer, psicòlegs i TMB

El guanyador de les eleccions a Barcelona, el candidat de Junts a Barcelona,, ha reiterat que el seu desig és teixir un, però que tant uns com altres tenen "dubtes" que fan que se'n resisteixin, per la qual cosa veu una possibilitat només de conformar un executiu amb algun dels dos partits. Sigui com sigui, però, ha demanatper por que l'encara alcaldessa,, faci com el 2019 i el tregui de l'Ajuntament.Així de contundent s'ha expressat en una entrevista a Ràdio Estel aquest matí de dijous. Trias ha estat un dels primers a reaccionar al nou anunci de Colau de continuar apostant per un tripartit progressista amb ERC i el PSC , ha etzibat. L'home fort de Junts també ha revelat que aquest dimecres a la tarda es va reunir amb ella, amb l'objectiu de tenir una relació fluida de cara a la legislatura. Això sí, ha subratllat que no descarta que la líder dels comuns torni a intentar desbancar un guanyador de l'alcaldia. ". A Ernest Maragall (l'alcaldable republicà) li van fer una cosa vergonyosa i ara no corregeix el tret", ha conclòs.En aquest sentit, Trias ha assegurat que "es poden fer numerets, però la gent en aquestes eleccions, en contra del que diu algú, ha votat clarament que vol un canvi". Per això, s'ha mostrat. "Vaig pel carrer i la gent encara em para dient-m'ho. El canvi és que la gent no vol Colau i no és personal. Té molt mèrit, és veritat, el seu resultat és meritori, però el 70% de la gent de Barcelona vol un", ha resumit el triomfador de les municipals.Trias també s'ha referit a la situació amb què l'independentisme afronta les pròximes eleccions del 23-J.En aquest sentit, ha apuntat que el líder del PP, Alberto Núñez, va destacar en una de les seves últimes estades a Catalunya aquest aspecte. Unes paraules, però, que la direcció ràpidament va rectificar. A més a més, l'alcaldable de Junts també ha subratllat la necessitat d'anar a Madrid amb: "Que sàpiguen que no ens llepem el dit".També ha posat el focus en el fet que Junts, ha considerat, ha de ser "pal de paller", cosa que ell ha intentat fer amb la seva candidatura. "M'agrada perquè no té parets i això permet ser flexibles, cosa que cal avui dia". El problema de la formació per tirar endavant aquest plantejament, ha precisat, és organitzatiu. "Hem de ser un partit que aglutini molta gent al seu voltant, no hem de ser excloents". Per això, ha dit, calenFinalment, en l'entrevista Trias també ha apuntat alguns dels aspectes que analitzarà quan arribi a ser batlle. Sobre el preu del lloguer a la capital catalana, per exemple, ha demanat per un pacte per resoldre el problema. Personalment, no creu en la regulació, però sí en la construcció d'un. "La regulació de preus del lloguer no ha funcionat, s'han encarit un 50% des del 2015 i això amb governs que es diuen progressistes". A parer seu, la qüestió és que no hi ha habitatge construït, per aquest motiu. "No ens tirem més els plats pel cap i decidim què fem els pròxims anys", ha sentenciat el postconvergent.Sobre la promesa electoral d'Ada Colau de posara les escoles de la ciutat, Trias ha apuntat que "està bé", però ha precisat un problema que ha considerat més greu, com és el fracàs escolar. També ha apuntat a problemes a. Per resoldre'ls, ha clos, calen diners. Així es millorarà el funcionament i la gestió, ha finalitzat.

