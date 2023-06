Colau no desisteix de formar un govern amb PSC i ERC: «Hi ha fórmules imaginatives»

L'encara alcaldessa de Barcelona,, insisteix a no llençar la tovallola. L'últim apunt d'aquesta esma que s'escarrassa a transmetre - de portes endins i de portes enfora- és un vídeo compartit a les xarxes socials en què torna a posar pressió pública a Jaume Collboni (PSC) i Ernest Maragall (ERC) per formarque eviti l'alcaldia de Xavier Trias . Després de reunir-se amb tots tres caps de files, la líder de Barcelona en Comú insisteix a no donar per impossible un pacte d'última hora. "fórmules que parteixin de la corresponsbalitat", ha reblat la líder dels comuns en un contingut de poc més de tres minuts.Si bé els socialistes van acusar ERC "d'enterrar" la possibilitat d'aquest tripartit , la setmana passada, Colau fa com si res i manté el rumb de la proposta inicial. En el missatge adreçat als seus seguidors -però també a l'entorn polític- l'alcaldessa remarca que, matisa. Per darrere, el PSC va obtenir 10 representants i els comuns, nou. Els republicans, cinc. Davant d'això, fent-ne una suma ambiciosa, la cap de files de Barcelona en Comú insisteix que "la majoria més clara, més contundent i més estable que surt de les eleccions del passat 28 de maig són 24 regidors i regidores d'aquestes tres formacions polítiques".Deixant de banda que, tancant la porta a l'alcaldia de Maragall i apostant per un pacte amb el PSC que va requerir dels vots de Manuel Valls , l'alcaldessa s'encomana a un acord difícil. Més en època de precampanya electoral, amb interessos partidistes per les eleccions estatals del 23 de juliol . Així i tot, la màxima representant de Barcelona en Comú recorda que hi ha "un context en què la dreta i l'extrema dreta avancen a tot Europa i també a casa nostra". Amb aquest escenari, la candidata dels comuns assegura que "Barcelona es mereix" fer "el màxim esforç perquè aquesta majoria progressista es tradueixi en" al país i al continent europeu.Amb aquest escenari complicat, Colau s'ha compromès a treballarper evitar que el candidat de Junts governi. Alhora, ha aprofitat per vincular l'ex-alcalde convergent als poders més enllà de les institucions, i ha lamentat que

