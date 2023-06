Qui és qui en el pols a la Cambra: radiografia de les dues candidatures

Sobiranisme transversal, cooperatives i tercer sector



Lade Barcelona j h començat. Les dues candidatures en pugna han presentat aquest dimecres la seva llista d'aspirants perde la institució que s'elegiran el 20 de setembre, quan es renovaran els òrgans de govern de totes les cambres catalanes. Els propers mesos assistirem a un gran pols dins del teixit empresarial. Eines de País/Un Pas Més és la candidatura que es presenta com ai sorgeix de l'actual junta de govern de la Cambra, que presideix l'empresària, enginyera de telecomunicacions. Enfront de la seva llista s'ha aixecat la de l'empresari, exconseller delegat de DKV, companyia líder en assegurances, qui ha impulsat una opció amb un fort component empresarial ben vista per les principals patronals. Aquí teniu una ràpida visió sobre el qui és qui en cada una de les dues propostes.La candidatura d'Eines de País aplega el nucli dur de l'actual cúpula, amb(Semillas Fitó) com a número dos. També aquí hi ha la figura de, expresident i referent de la branca més activista del sobiranisme i en aquests moments diputat de Junts i persona propera a Laura Borràs. Aquest dimecres, la presentació de l'equip ha rebut el suport explícit de personalitats com Joel Joan i la restauradora Ada Parellada, que forma part de la candidatura. L'ANC ja ha expressat el seu suport, amb laen l'acte de presentació.Tant Roca com Fitó han insistit molt en la "transversalitat independentista" i en dona mostres la inclusió de l'. Un nom de pes i que indica que les dues candidatures busquen sumar el màxim de suports i no quedar circumscrites a un espai restringit. Eines de País també ha inclòs persones provinents d'altres candidatures en les eleccions del 2019. Un nom important a tenir en compte en aquest sentit és, CEO de La Mallorquina i president de Barcelona Oberta, que aplega una vintena d'eixos comercials. Jené va formar part de la candidatura catalanista d'Enric Crous el 2019.Un altre nom clau en Eines de País és, empresari del sector hoteler i president executiu dea proposta de la Cambra. Torres és un home molt proper a Mònica Roca i a Joan Canadell. Dins dels candidats amb forta rellevància empesarial cal citar també, del sector de les telecomunicacions (Parlem).Però la transversalitat d'Eines de País ha volgut representar també sectors habitualment al marge de la Cambra, com. Entre els candidats hi ha Esther Jolonch, de la Fundació Privada Catalana per la Paràlisi Cerebral, i Jaume Miquel March, de la Cooperativa Catalana de Serveis Financers.La de Josep Santacreu és una candidatura vista des d'Eines de País com a representativa de l'En tot cas, és indiscutible la presència que hi tenen figures de pes en entitats com la Pimec i FemCat, aquesta darrera de filiació catalanista. El paper de Foment del Treball ha estat diferent, més ambigu, ja que sempre ha mantingut una relació cordial amb Mònica Roca. Però persones properes a Foment sí que han tingut un pes significatiu en l'operació Santacreu.La candidatura de l'ex-CEO de DKV es va gestar entorn tres persones: l'actual candidat, desitjós de tenir un protagonisme social després de la seva jubilació, i dues personalitats més que en aquests moments ja són membres del ple:(Fluidra) i(Moventia). Tots dos han estat designats per Foment, Planes, i per Pimec, Martí , per ocupar dos dels sis llocs reservats a les patronals. Tots tres van formar part del rovell de l'ou del projecte empresarial.Segons fonts empresarials, el paper de Pimec ha estat cabdal en aquesta candidatura i ha contribuït a fer-la possible. Un dels noms de Pimec en aquesta llista és l'exvicepresident del Barça, de qui s'havia especulat com a possible candidat a la presidència de la Cambra. La seva presència i la d'altres membres de la patronal de les pime sobeeix a la voluntat de Pimec de ser present en tots els àmbits de decisió econòmica. FemCat, a la qual està vinculat Santacreu, tindrà també noms de confiança en el seu equip. Un d'ells és(La Farga).Si Eines de País té en Puigcercós, Santacreu també disposarà de persones afins a l'espai d'Esquerra Republicana. Ho és, president de Pimec Logística. I un altre nom a interessant és l'empresari, considerat, més que proper a ERC,Segons ha pogut saberla confecció de l'equip de Santacreu no ha estat gens fàcil, ja que va començar a teixir-se poc abans de Setmana Santa. Fins a les darreres hores s'estaven tancant alguns noms. La llista de l'establishment, pel que es veu, ha hagut d'anar a cuitacorrents. La lluita que ara comença s'allargarà fins al setembre i donarà sorpreses.

