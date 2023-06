El Suprem avala les rebaixes de penes per la llei del «només sí és sí»

Revés per al govern espanyol

S'unifica la doctrina

Les rebaixes de penes resultants de les revisions de condemnes fermes amb lano es revocaran. Així ho ha confirmat aquest dimecres la sala penal del, que ha avalat els criteris de les Audiències Provincials que han portat a aquestes disminucions dels càstigs, desacreditant el criteri fixat pel, després d'un ple monogràfic de dos dies fet expressament per unificar doctrina.El Ministeri Fiscal advocava per mantenir les penes antigues quan la nova llei ho permetés, i evitar rebaixes automàtiques. Si bé, segons les darreres dades proporcionades pel, l'1 de maig s'havien realitzat 2.301 revisions, que van resultar. Fonts fiscals assenyalen, d'altra banda, que García Ortiz esperarà conèixer els arguments jurídics dels 29 recursos resolts en aquest Ple monogràfic -27 dels quals, per unanimitat- abans de pronunciar-se.L'alt tribunal només ha donat la raó a la fiscalia en un punt concret, i és que estableix que els condemnats per delictes sexuals que vegin rebaixades les penesquan s'imposi com a pena accessòria. És així per una qüestió de forma de la llei, ja que aquestes penes accessòries van ser incloses en la llei del "només sí és sí".El Suprem ha rebutjat directament l'aplicació de ladel codi penal del 1995, que és el pal de paller de la tesi del Ministeri Públic. Fonts jurídiques expliquen que el motiu és que la llei del "només sí és sí"aquesta opció de manera explícita al text, fet que el PSOE i Podem van intentar corregir el desembre amb una esmena.Tot i això, les fonts subratllen que els motius de l'executiu espanyol, rebaixant-los únicament a una mena de guia, per la qual cosa impera l'del codi penal, que recull el principi de retroactivitat penal a favor del reu. En qualsevol cas, cal recordar que la disposició transitòria cinquena a la que apel·la el govern de l'Estat ésdes de fa anys perquè es va idear per a un moment de transició entre codis penals per evitar que s'haguessin de revisar milers de condemnes. Per això, la doctrina defensa que la seva vigència ha estat esgotada.Fins ara, els tribunals han oscil·lat entre aplicar rebaixes automàtiques o mantenir les penes antigues allà on ha estat possible. En termes tècnics, el debat jurídic s'ha situat entre l'article 2.2 i la disposició esmentada. Ara,als tribunals inferiors a l'hora de fer revisions. De fet, les fonts consultades detallen que aquestes setmanes s'ha detectat una aturada de les revisions a l'espera que el Suprem fixés el criteri definitiu.

