​Així funcionaran els nous avisos de calor nocturna i diürna

De tres dies a un

Avís per calor

Avís per calor nocturna

Avís per fred

Com es pot saber el percentil 98?

Percentil 98 per a les màximes d'estiu (juny-agost 2013-2022)

Percentil 98 per a les mínimes d'estiu (juny-agost 2013-2022)

S'acosta l'estiu i, ben aviat, començarem a patir temperatures molt altes . En aquest context, el–juntament amb Protecció Civil i el Departament de Salut- han apostat per fer unen la tipologia dels. Se'n crea un de–diferenciat del diürn- i s'apostarà per advertir de la possibilitat d'arribar aencara que no hi hagi onada de calor.Les onades de calor es defineixen per la superació del percentil 98 d'una temperatura màxima. Això provoca que els avisos no incloguin dies puntuals on es pateix una calorada molt intensa durant poques hores.Ara, l'avís per calor, fet que en simplificarà la comprensió. També es crea un avís diferenciat per, ja que cada vegada més els experts apunten a l'impacte de les mínimes tropicals (+ 20 ºC) i tòrrides (+ 25 ºC) tant en el descans com en la salut dels ciutadans. Aquest nou avís es posarà operatiu com a prova pilot i només s'activarà a les comarques deli delEl nou concepte d'avisos per calor també s'aplicarà a l'hivern amb eli les temperatures mínimes. Des del Meteocat s'aclareix que quan es tracti d'onades de calor o de fred –possibilitat que aquestes temperatures s'allarguin tres o més dies- també s'explicitarà en l'avís.Llindar baix (graus 1/6, 2/6 i 3/6):s'activarà quan la temperatura màxima superi el percentil 98 de la temperatura màxima diària dels mesos d’estiu.Llindar alt (graus 4/6, 5/6 i 6/6):s’activarà l’avís quan la temperatura màxima superi el percentil 98 de la temperatura màxima diària dels mesos d’estiu en més dos graus.Llindar baix (graus 1/6, 2/6 i 3/6):s’activarà quan la temperatura mínima superi el percentil 98 de la temperatura mínima diària dels mesos d’estiu en alguna comarca.Llindar alt (graus 4/6, 5/6 i 6/6):s’activarà l’avís quan la temperatura mínima superi el percentil 98 de la temperatura mínima diària dels mesos d’estiu en més dos graus.Llindar baix (graus 1/6, 2/6 i 3/6):s’activarà quan la temperatura mínima sigui inferior al percentil 2 de la temperatura mínima diària dels mesos d’hivern.Llindar alt (graus 4/6, 5/6 i 6/6):s’activarà l’avís quan la temperatura mínima estigui més de dos graus per sota del percentil 2 de la temperatura mínima diària dels mesos d’hivern.Els avisos de calor i de fred es basen en els percentils . Es tracta d'una mesura estadística que s'obté d'ordenar i agrupar una sèrie de dades –en aquest cas les temperatures d'estiu dels darrers 10 anys- de menor a major en 100 parts iguals.El percentil 98 d’una estació meteorològica automàtica és el valor estadístic que deixa per sobre el 2% de les temperatures màximes diàries més altes de la sèrie estudiada. Per tant,de tota la mostra la temperatura màxima en els mesos d’estiu ha estat superior a aquest valor.D'aquesta manera, per als avisos de calor diürnade la sèrie 2013-2022: per exemple 33,7 a Barcelona, 37,9 a Girona o 39,7 a Lleida-. Els avisos adverteixen a la població de la possibilitat de ser superats i, per tant, de produir-se temperatures extremes.En el cas de les temperatures nocturnes, l'avís només s'aplicarà al litoral i prelitoral. Elés de 25,9 a Barcelona, 23,8 a Tarragona o 23,9 a Tortosa.

