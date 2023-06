Els creueristes que visiten Barcelona troben que hi ha massa gent

Ciutat Vella, tots; Nou Barris, ningú

Més de la meitat delsa l'hora de fer la seva visita a la ciutat. Això, si bé no els deixa insatisfets, ja que el 90% considera agradable el seu pas per la capital catalana, sí que dona la raó també a la població barcelonina que protesta pels efectes de la massificació turística. És part de les aportacions d'liderat per la Universitat Rovira i Virgili (URV) que ha enquestat 4.000 visitants i 2.000 residents per obtenir "una radiografia inèdita fins ara" de la barreja entreEl problema de l'acumulació de persones, especialment en zones que apleguen indrets turístics, és assenyalat per una part de la població habitual de la ciutat comun maldecap recurrent. Al conjunt de la ciutat, de fet,a l'espai públic. I una proporció propera (28,5%) assenyala que el confort al transport públic i la puntualitat (25,6%) es veuen afectats per la presència continuada de turistes. Aquestes xifres, però, creixen notablement entre els veïns dels barris turístics, molt més impactats per aquesta activitat en el seu dia a dia. S'incrementen fins a 10 punts, aquestes opinions.Això provoca canvis en la mobilitat especialment depersones grans, homes, gent de nivell socioeconòmic molt baix i molt alt i els residents dels barris amb més pressió turística, conclou l'estudi. Això contrasta amb la denúncia de, entre la població resident.Igualment, també es constata que allà on hi ha més turistes,, exposa la investigació. Concretament, això s'accentua en la gent gran, que es converteix en un col·lectiu més afectat pels canvis que han disparat Barcelona com una destinació turística les últimes dues dècades. "Bona part d'aquests canvis, especialment al barri del Gòtic i Sagrada Família", valora l'investigador Aaron Gutiérrez.Al marge d'aquestes percepcions, el dispositiu de geolocalització que es va posar als creueristes que van formar part de l'estudi també va detallar la mobilitat d'aquests turistes. Així, els resultats aclareixen que el 100% dels visitants per mar s'estan al districte de Ciutat Vella, i ho fan al voltant d'un parell d'hores de les cinc que s'estan a la ciutat. Els següents districtes més visitats són. En sentit oposat,no reben cap turista de creuers.Entre les vies més transitades per aquests corrents de visitants, que sovint van en grup, hi ha, la plaça de Catalunya i el passeig de Gràcia (73%) i la Sagrada Família (63,15). Així ho apunta l'estudi finançat per l'Ajuntament de Barcelona i la Fundació La Caixa. Alhora, hi han participat, a més de la URV, l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona), l’Ostelea Tourism Management School i el CoE Innovació Turística de l’Eurecat.

