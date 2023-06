Bad Gyal i xBuyer, protagonistes de l'anunci d'estiu d'Estrella Damm

Estrenem PKM!

Protagonitzada per Bad Gyal

i amb la participació de xBuyer.

Mira-la aquí 👇 pic.twitter.com/rzGnkyT4dm — Estrella Damm Cat (@EstrellaDammCat) June 7, 2023

Encara que l'estiu pròpiament no hagi arribat per qüestions de calendari -esperarem fins al 21 de juny-, la seva essència ja comença a aterrar a Catalunya.ha vist la llum aquest dimecres en un format completament nou i amb protagonistes molt destacats:Tots dos són les imatges principals de la nova campanya d'estiu de l'empresa cervesera, que durà el nom PKM.El vídeo també és el trampolí per a la nova cançó de la cantant de Vilassar de Mar, que es publica aquest mateix dimecres a totes les plataformes d'streaming.serà un dels temes més sonats de l'estiu., principal protagonista del vídeo, comparteix anunci amb Javi Ruiz, més conegut com a xBuyer, streamer català que participa en projectes tan sonats com la Kings League, a més de tenir milions de seguidors a totes les xarxes.Tots dos interactuen amb altres personatges per presentar una història en què Farelo no pot gaudir, per qüestions de feina,. El seu dia a dia l'impedeix estar amb la seva gent i això la deixa tocada. Buyer ho retransmet en directe, després de ser convidat al catamarà de la Bad Gyal, i ella ho veu, patint perquè no ho pot gaudir. Després, decideix deixar-ho tot per poder estar amb els seus., reivindica, té el control de la seva pròpia vida.

