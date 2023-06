Neix el mapa ciutadà dels desnonaments a Catalunya

Catalunya ja té una eina per saber on i quan hi ha hagut o hi haurà. Aquesta informació, que travessa una realitat social crítica per a milers de famílies cada any, l'ha centralitzati l'ha presentat en forma de. Les dades les aporten els moviments pel dret a l'habitatge d'arreu del país, i es divideixen en: l'històric d'assenyalaments judicials des del 2016 i fins al 2022, d'una banda, i la realitat de desnonaments convocats aquest 2023, que també acaben indicant-se quants se n'aturen i quins s'acaben executant.Segons explica l'observatori de drets en un comunicat, aquest mapa, que ja està disponible , pretén, a més d'encoratjar el creixement d'aquesta última. L'eina arriba en un moment d'impàs, mentre encara duren algunes de les mesures de la moratòria de desnonaments iniciada arran de la pandèmia, però també després de l'anunci de la nova llei d'habitatge, que va suposar una decepció pels moviments socials en matèria de desnonaments. Així, els col·lectius pel dret a l'habitatge fa temps que adverteixen que, si no hi ha canvis, hi haurà noves onades massives de desnonaments que afecten famílies pobres. Una situació que coincideix amb uns preus del lloguer de rècord , amb unesi amb unes pensions amb més famílies allotjades que mai a Barcelona Tot plegat, ara, quedarà integrat en un mapa que servirà a l'hora d'hemeroteca i de canal d'alerta ciutadana. En els nous avisos de desnonaments fins i toti que, per tant, reclama l'execució judicial. Això, però, només en els casos que el propietari sigui una empresa.Sigui com sigui, aquesta einaDe fet, la majoria de la informació està focalitzada a l'entorn metropolità de Barcelona i els moviments socials calculen que només en tenen constància d'un 15% dels procediments judicials que es donen a la capital catalana. Malgrat això, aquestes mateixes entitats reivindiquen que la presència dels col·lectius pel dret a l'habitatge en el moment en què la comitiva es presenta en un pis per dur a terme el desallotjament -l'estadi final del procés judicial- facilita quePel que fa a l'agrupació de dades que s'han acabat disposant sobre el mapa històric dels últims anys, l'Observatori DESC destaca la convocatòria per aturar desnonaments durant l'any passat a barris populars com els del districte barceloní de. A més, sobre els propietaris que van demanar més execucions, es destaquen els noms de, laTot plegat es presentarà aquest dimecres en un acte del Festival Internacional de l'Habitatge Social, que se celebra aquesta setmana a la capital catalana.

