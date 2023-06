El grup editor de Nació adquireix El món de la tele, el portal temàtic de referència en l'àmbit audiovisual

El grup editor de Nació, Grup Edicions de Premsa Local, adquireix, el portal temàtic de referència en l'àmbit audiovisual. L'editora liderada peri propietària del grup TarragonaDigital , continua amb elmondelatele.cat la seva estratègia de creixement a través de la creació de comunitats verticals temàtiques, que va començar amb Criar.cat i que ha portat a la creació dels canals Impacte , dedicat a l'emergència climàtica, i Next , enfocat en la cultura digital.Elmondelatele.cat, fundat pel periodistael gener del 2021, s'ha consolidat com el mitjà de referència en català de l'àmbit de l'actualitat televisiva i del sector audiovisual. El seu creixement en aquests anys ha estat exponencial. L'any 2022, va aconseguir unai unrespecte al 2021. Unes dades que han seguit a l'alça durant aquest 2023. Al mes d'abril, segons dades de l'OJD, va arribar ausuaris únics i més de mig milió de visualitzacions, gairebé tres vegades més que l'any anterior.El portal està enfocat a la cobertura de l', especialment en l'àmbit, però també les novetats en sèries i pel·lícules a les plataformes, i a les tendències de la indústria audiovisual en general.segueix molt estretament els, tant de la seva programació com dels seus professionals i de la seva gestió, i proporciona diàriament les, essent un punt de trobada inevitable tant pel públic en general com pels. A més de Marc Larroya, el seu fundador i director, el portal compta amb col·laboradors experts en l'ecosistema audiovisual, com, entre d'altres, que aporten un coneixement del sector profund i professional.i nou editor d'El món de la tele, explica que "és una incorporació que fa temps que perseguíem i de la qual estem especialment contents. En Marc Larroya és unque en molt poc temps ha estat capaç de crear un producte editorial molt ben enfocat, referent al sector i amb cada vegada més". Basté afegeix que "aquesta nova adquisició reforça la creació de, que, juntament amb les, són el pal de paller de l'estratègia del grup".Quant a la seva incorporació al grup liderat per Basté, aquesta suposarà un salt endavant, pel que fa a la seva infraestructura i els seus continguts, tot i que de moment. D'aquesta manera, la web s'integrarà a la plataforma tecnològica del grup i amb una. La part comercial també quedarà integrada a l'estructura del grup i es gestionarà des de l'equip comercial de Nació. El seu creador,, també s'incorporarà a la plantilla del, com a responsable editorial del vertical i redactor especialista en audiovisual, que mantindrà als seus col·laboradors.Per a, la integració de la web al grup editor de Nació "suposa unaper consolidar un espai fins fa poc orfe a Catalunya i que s'ha demostrat que té un". "Encarem aquesta nova etapa amb molta il·lusió i amb l'objectiu de seguir ajudant a consolidar l'espai comunicatiu en català", afegeix.Segons Basté, "sinó que es potenciarà la marca, com ja s'ha fet amb les darreres incorporacions d'edicions locals, TarragonaDigital.com i Aguaita.cat, perquè som partidaris de reforçar les". La marca tindrà "accés als-SEO, disseny, nous formats, audiències- que treballaran per consolidar-la i fer-la créixer en línia amb l'estratègia del grup".Quant als continguts, la intenció del nou equip gestor implica consolidar el posicionament i el potencial de, molt centrat en l'ecosistema català de cine i televisió,, i també per desenvolupar nous formats i nous productes. El nou editor apunta que, "en paral·lel a l'enfocament generalista, que estarà molt centrat en un periodisme de servei, també volem desenvolupar un, que acompanyi i segueixi de prop el creixement del sector".

