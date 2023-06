Foment i Pimec pacten els 6 vocals patronals al ple de la Cambra

Les dues grans organitzacions patronals catalanes,, han fet un moviment important a l'acordar unaals 6 vocals que corresponen a les entitats empresarials en el ple de la. És el primer moviment de desgel i acostament entre totes dues patronals després d'anys de tensions per la representativitat. I es produeix just quan s'és a le sportes dl procés electoral a les cambres catalanes, que culimnbarà el setembre vinent. Precisament aquest dimecres es presentarà la, continuista de l'actual junta independentista.La candidatura acordada no suposa un enfrontament envers l'actual direcció de la Cambra, ja que les dues patronals ocuparan les 6 vocalies que corresponen als empresariats i l'elecció del setembre es produirà per ocupar lesde la institució. Però sí que indica que les tensions i enfrontaments dins delsemblen estar en vies de solució. El que podria suposar un inici de suma de forces envers la candidatura empresarial que prepara Josep Santacreu, que s'enfrontarà a la d'Eines de País.Els sis candidats acordats són, per part de Foment del Treball,, CEO de COPISA;soci director de PWC, i, president executiu de Fluidra. Per part de Pimec, els aspirants sónsòcia d’Emma Gumbert;directora corporativa de Font Packaging Group, i, president i conseller delegat de Moventia.Hi haurà moviments interessants en aquestes eleccions a la Cambra. Com va avançar Nació , l'exsecretari general d'ERCs'ha integrat en la candidatura d'Eines de País, que aquest dimecres es presentarà amb l'actual presidenta de la Cambra,, i el vicepresident Toni Fitó al davant.

