Evolució de la superfície de gel des de 1980

L'és una realitat constatable que troba en el desgel dels pols una de les grans demostracions dels seus efectes. Ara, la NASA ha activat totes les alarmes amb un nou estudi realitzat a partir de les imatges dels seus satèl·lits i d'un model climàtic que preveu que l'es desfarà per complet per primera vegada a la història entre les dècades del 2030 i 2050.Serà cadaa partir d'algun d'aquests 20 anys, ja que és en aquest moment quan el gel del pol nord arriba als seus nivells més baixos, per la inclinació i el moviment de translació de la Terra. Any rere any, les temperatures càlides de l'estiu a l'hemisferi nord fan que el casquet polar minvi, tot i que. Per això, arribarà el moment en què no hi hagi ni un metre de gel.Entre les imatges dels satèl·lits de la NASA i el model climàtic emprat, s'ha determinat també que el, la regió àrtica quedarà. Aquesta evolució, però, ja s'ha anat veient el darrer segle, en què s'ha passat de poder navegar pel pas del nord-oest, que connecta l'oceà Atlàntic amb el Pacífic, només a l'estiu i amb un trencagel; a ser una ruta de creuers turístics sense grans perills el 2023.La investigació mostra que, des de finals de la dècada de 1990,, més enllà de l'estació estiuenca. Abans, l'Àrtic experimentava un cicle en què la massa sòlida d'aigua augmentava fins als mesos de març i abril, quan es desfeia fins al setembre i l'octubre. L'investigador del Laboratori d'Investigació del Canvi Climàtic de la Universitat de Phang (Corea del Sud),; i el director adjunt de l'Institut d'Oceanografia de la Universitat d'Hamburg,, són dos dels coautors de l'estudi i alerten que

