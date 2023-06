MAPA | Les 96 platges de Catalunya amb bandera blava

Platges amb bandera blava a Barcelona

Malgrat centre, Malgrat de Mar

L’Astillero, Malgrat de Mar

La Riera, Pineda de Mar

Garbí, Calella

Les Barques, Sant Pol de Mar

Canet, Canet de Mar

Dels Tres Micos, Caldes d’Estrac

El Masnou

Coco, Badalona

Pescadors, Badalona

La Marina, Badalona

Nova Mar Bella, Barcelona

Mar Bella, Barcelona

Bogatell, Barcelona

Sant Sebastià, Barcelona

Gavà Mar, Gavà

Lluminetes, Castelldefels

Del Baixador, Castelldefels

Les Botigues, Sitges

Garraf, Sitges

Aiguadolç, Sitges

Balmins, Sitges

Sant Sebastià, Sitges

La Ribera, Sitges

L’Estanyol, Sitges

La Barra, Sitges

Terramar, Sitges

Ribes Roges, Vilanova i la Geltrú

d’Adarró, Vilanova i la Geltrú

Sant Gervasi, Vilanova i la Geltrú

Ibersol, Vilanova i la Geltrú

Far de Sant Cristòfol, Vilanova i la Geltrú

Llarga, Cubelles

Platges amb bandera blava a Girona

Grifeu, Llançà

Del Port, Llançà

Port de la Selva

Empuriabrava, Castelló d’Empúries

Cala Montgó, Torroella de Montgrí

Tamariu, Palafrugell

Llafranc, Palafrugell

Canadell, Palafrugell

La Fosca, Palamós

Es Monestrí, Calonge i Sant Antoni

Sant Antoni, Calonge i Sant Antoni

Torre Valentina, Calonge i Sant Antoni

Cala Cristus-Ses Torretes, Calonge i Sant Antoni

Cala Rovira, Castell-Platja d’Aro

Platja Gran, Castell-Platja d’Aro

Sa Conca, Castell-Platja d’Aro

Sant Pol, Sant Feliu de Guíxols

Sant Feliu, Sant Feliu de Guíxols

La Mar Menuda, Tossa de Mar

Gran de Tossa, Tossa de Mar

Cala Canyelles, Lloret de Mar

Lloret, Lloret de Mar

Sa Boadella, Lloret de Mar

Fenals, Lloret de Mar

Santa Cristina, Lloret de Mar

Sant Francesc, Blanes

S’Abanell, Blanes

Blanes

Platges amb bandera blava a Tarragona

Cunit Llevant, Cunit

Cunit Ponent, Cunit

Segur de Calafell, Calafell

L’Estany Mas Mel, Calafell

Calafell

Costa Daurada, Roda de Berà

Llarga, Roda de Berà

Els Muntanyans, Torredembarra

Barri Marítim, Torredembarra

La Paella, Torredembarra

Altafulla

Tamarit, Tarragona

La Móra, Tarragona

Savinosa, Tarragona

L’Arrabassada, Tarragona

La Pineda, Vila-seca

Llevant, Salou

Capellans, Salou

Vilafortuny, Cambrils

Cavet, Cambrils

Prat d’en Forés-El Regueral, Cambrils

La Llosa, Cambrils

La Punta del riu, Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant

L'Arenal, Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

El Torn, Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

L'Almadrava, Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

Platges amb bandera blava a Terres de l'Ebre

Calafató, L'Ametlla de Mar

Sant Jordi d’Alfama, L'Ametlla de Mar

Cala Forn, L'Ametlla de Mar

L’Alguer, L'Ametlla de Mar

Cap Roig, L'Ampolla

Les Avellanes, L'Ampolla

Riumar, Deltebre

Les Delícies, La Ràpita

Les Cases d’Alcanar-El Marjal, Alcanar

L'estiu és temps de platja i Catalunya és país de platja. Com cada any, un tribunal internacional de la Fundació d’Educació Ambiental ha atorgat les banderes blaves en les seves platges i el 2023 en suma dos més respecte a l'any passat.Enguany, el territori català compta amb 96 catalogades amb senyal d'excel·lència en qualitat d'aigua i de serveis: 28 corresponen a la demarcació de, 33 a, 26 ai 9 a les. Enguany hi ha dues platges més amb bandera blava que les que el tribunal va decidir el 2022.Per més sorprenent que sembli, la demarcació de Barcelona és la que té més platges amb bandera blava. Les podeu trobar totes situades en el mapa que us facilitem a sota, però la llista completa és aquesta:A la demarcació de Girona hi ha 28 platges amb bandera blava -que podeu localitzar en el mapa-. Són aquestes:Pel que fa a la demarcació de Tarragona, aquest estiu hi haurà fins a 26 platges amb bandera blava. La llista és aquesta:I a les Terres de l'Ebre, un dels indrets més estimats pels catalans a l'hora de gaudir de platja durant les vacances d'estiu, n'hi ha fins a 9 amb bandera blava aquest 2023. Són aquestes:Pots consultar i localitzar la norantena de platges catalanes amb bandera blava en aquest mapa interactiu de

