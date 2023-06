Condemnat l'exalcalde de Sabadell Maties Serracant a 4 mesos d'inhabilitació per l'1-O

Un jutjat ha condemnat l'exalcalde de Sabadella quatre mesos d'inhabilitació especial i 1.800 euros de multa per la seva actuació en relació a la celebració delde l'al municipi del Vallès Occidental, quan ell era batlle.En la sentència, la jutgessa resol que Serracant és autor "criminalment responsable d'un delicte de" i l'inhabilita per ocupar cap càrrec públic o electe, a més d'una quota diària dede 30 euros durant dos mesos, equivalent a 1.800 euros.El mes d'abril passat, Serracant va refermar davant la jutge que com a alcalde no podia fer res per evitar la celebració de l'1-O . La condemna és molt menor a la que demanava la Fiscalia, que va fer una petició de dos anys d'i una multa de 15.000 euros.

