Ucraïna acusa Rússia de l'explosió a la presa de Kakhovka i adverteix d'inundacions imminents

La destrucción de la presa de Kakhovka puede ser catastrófica.

En otoño, antes de la contraofensiva ucrania que liberó la ciudad de Jersón, Rusia aseguró que Kyiv planeaba volarla. Ucrania y la inteligencia occidental hablaron de una operación de falsa bandera rusa

Situació dramàtica a la zona de Kherson, al sud d'Ucraïna, per. El govern que lideraha informat a primera hora del matí d'aquest dimarts de la detonació d'aquesta infraestructura i acusa directament a Rússia. Segons ha explicat l'agència Reuters, citant l'agència rusa Tass, la presa hauria estat detonada per diversos míssils. Com es pot veure en diverses imatges que han facilitat des del govern ucraïnès, reproduïdes per molts reporters sobre el terreny, lEl govern de Zelenskique es troben a la vora del riu Dniéper, però també han reclamat a bona part dels ciutadans de Kherson que abandonin la zona.En les pròximes hores es poden produir inundacions de gravetat que afectaran municipis, ciutats, infraestructures i zones rurals. Segons apunten des de l'executiu ucraïnès, més de 16.000 persones es troben "en la zona crítica" del desastre.Segons recull, centenars de ciutadans es trobaven evacuant la zona quan "haurien rebut foc de morter" després de rebentar la presa de Kakhovka. El nivell d'aigua de l'envasament, però la mida de la presa és immensa: té un diàmetre de 2.155 quilòmetres quadrats i 44 metres d'altura. És la més gran de tota Ucraïna.​​​​​

