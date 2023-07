​Per què Catalunya afronta una de les campanyes d'incendis més complicades?

Una sequera històrica a bona part de Catalunya

IPE24 (31 de maig de 2023)

Canvi climàtic: d'excepcionalitat a “nova normalitat”

Com afecta la sequera als boscos catalans?

L'impacte de la sequera en una branca de pi. Foto: Martí Albesa

Anticipació i més mitjans

Els Bombers de la Generalitat comptaran amb 35 mitjans aeris. Foto: Juanma Peláez

Catalunya afronta una de lesde la història recent. De fet, per primera vegada va començar l'–15 dies abans de l'habitual- i s'allarga durant quatre mesos. Es tracta d'una mesura estructural que es mantindrà els anys vinents i que mostra com també en la prevenció i extinció d'incendis cal adaptar-se alDe fet, els efectes de l'increment de temperatura, laprolongada que afecta Catalunya des de fa més de dos anys –tot i les pluges del maig i juny- així com el creixement sostingut de la massa forestal provoquen unadels boscos catalans respecte al foc.Catalunya viu un període dedes de fa més de dos anys i mig. Juntament amb la del 2006-2008 són de les pitjors de la història contemporània del país i mostren un canvi de tendència respecte al segle XX, quan el clima es va comportar de forma més benigne. De fet, experts en sequeres històriques comapunten que, en termes paleoclimàtics, es pot entendre que estem vivint una megadrought que va arrencar el 1998.Les pluges dels dos darrers mesos han permès recuperar les reserves als embassaments i un reverdiment de paisatge. Tanmateix, elcontinua sent molt important, fet que també es nota a la massa forestal. “Als boscos tenim una situació molt complicada i el que és excepcional és que sigui tan general a bona part de Catalunya”, explica, cap de Servei de Prevenció d'Incendis Forestals del Departament d'Acció Climàtica. Un estudi recent quantifica en 33.000 hectàrees la superfície forestal amb una afectació greu per la sequera.Les dades no enganyen i una bona manera de veure l'impacte de la sequera al conjunt del país és l'(IPE). Desenvolupat per climatòlegs nord-americans fa uns trenta anys, permet quantificar i unificar el dèficit de precipitació per a diferents escales temporals. Si el valor supera el -1, es considera que la sequera és moderada mentre que si supera el -2 ja és forta.El Servei Meteorològic de Catalunya calcula l'IPE a 6, 9, 12, 24 i 36 mesos . Els mapes resultants de l'anàlisi dels dos darrers anys són molt explícits. Tot Catalunya té un dèficit hídric notable –excepte l'extrem nord del Pallars Sobirà, el sud de la Val d'Aran, els Ports de Tortosa i zones properes de les Terres de l'Ebre- que arriba a seren un arcque abasta des del Penedès fins a l'Alt Empordà, així com altres zones més localitzades de l'interior. En tots aquests territoris l'IPE supera el -3 –a partir de -2,5 és sequera excepcional-, l'últim nivell de l'escala d'aquest índex.Cal tenir en compte que les actuals condicions no són una situació conjuntural. Catalunya, com a país de la riba mediterrània, és una de les. De fet, tal com adverteix el programa Copernicus, Europa és el continent del món que s'escalfa més de pressa . Els càlculs del, per la seva banda, apunten que el 2022 –el més càlid d'ençà que es tenen registres del conjunt del país-, la temperatura va ser 2,4 graus superior a l'era preindustrial . Al conjunt del planeta, en canvi, aquest diferencial se situa en “només” 1,15 ºC.L'estiu passat va ser elde la història al conjunt d'Europa. Ja amb l'impacte de la sequera, només al sud-oest d'Europa es van cremar unes 470.000 hectàrees , quan la mitjana se situava en 173.000. Especialment greu va ser la situació a les Landes on, segons un estudi liderat per la, la superfície calcinada va ser 50 vegades major a l'habitual. Fora d'aquest àmbit, també es van disparar els incendis a Xipre, Grècia, Israel, Montenegro, el Líban, Itàlia i Turquia, així com a països del centre d'Europa on fins ara els incendis forestals eren anecdòtics.Al nostre entorn la campanya va ser molt dura al País Valencià i l'Aragó, mentre que a Catalunya, tot i patir elamb més de 5.800 hectàrees calcinades, la xifra es va situar a la mitjana dels darrers 35 anys., màxim responsable operatiu dels Bombers de la Generalitat, assenyalava mesos després en una entrevista a Nació que les decisions preses en l'episodi de simultaneïtat del 15-19 de juny van evitar un megaincendi que hagués pogut afectar mig Prepirineu.Les condicions del 2022, segons l'estudi de la UdL liderat per l'investigador Víctor Resco de Dios, seran la “nova normalitat” a partir del 2035 , a partir de l'anàlisi de les projeccions de canvi climàtic. O cosa que és el mateix, la dècada vinent valors ara clarament excepcionals passaran a situar-se a la mitjana amb els consegüents impactes en la prevenció i extinció d'incendis. A més, totes les previsions apunten a un escenari amb una petita reducció de les precipitacions, però sobretot moltal llarg de l'any.La sequera –que no és absència d'aigua sinó un període prolongat amb menys precipitacions que la mitjana climàtica- no és bona per cap dels nostres ecosistemes forestals, que ja ocupen undel país a causa de l'abandonament de les activitats primàries. Ara bé, en aquells boscos on hi ha una càrrega de combustible elevada l'impacte és dramàtic. “Són zones on es produeix una”, explica Xavier Castro.Malgrat les darreres pluges, la situació dominant al país és tenir. “És la combinació preferida per al foc”, apunta el responsable del Departament d'Acció Climàtica. En aquest sentit, assenyala que més que afavorir la ignició, un context de sequera permet a un incendi avançar amb moltai, per tant, dificultar-ne l'extinció en les primeres fases i evolucionar cap a un gran incendi forestal.Però, tornant a la vegetació: quinatenen les plantes per afrontar la sequera i no morir? Una opció és rebaixar la humitat i l'altra és desprendre's del nombre més gran de fulles. Evidentment, no és desitjable, ja que han gastat molta energia per aconseguir-ho. Una tercera, a mitjà termini, és reduir la mida de la planta. Tot i això, “una part rellevant de les plantes” si la sequera es prolongués al llarg de l'estiu, pronostica Castro.De fet, un dels elements a tenir en compte és com laha deixat els nostres boscos fora de joc. “Són una, d'un clima històric que ja ha canviat”, destaca l'expert d'Acció Climàtica. A diferència dels animals que poden reaccionar amb moviments a la recerca de climes similars als que estaven acostumats, la vegetació té menys capacitat d'adaptació. “Hi haurà espècies que desapareixeran i acabaran sent substituïdes”, conclou.La sequera no només empitjora les condicions ambientals pels incendis, sinó també les operatives per extingir-los. Davant d'aquest escenari, el Govern ha optat per una doble estratègia: anticipació i més mitjans. En aquest sentit, per primera vegada lai va començar l'1 de juny.Un període de quatre mesos amb tots els recursos activats que ja passarà a ser el normal els estius vinents. Tot plegat, després d'una primavera on es va arribar a activar per primera vegada el pla Alfa 3 –fet que ha comportat el tancament de massissos com el de Montserrat- i s'han produït focs amb comportament de gran incendi forestal.Els Bombers de la Generalitat compten aquest estiu amb un total de, entre helicòpters i hidroavions, set dels quals ja es van incorporar excepcionalment el passat mes de maig. També s'han estrenat–amb la previsió de renovar-los tots en cinc anys- i, sobretot, amb més bombers i bomberes sobre el terreny.Concretament, el cos d'emergències disposa deamb la incorporació la tardor passada de 250 bombers de l'escola bàsica i la promoció de 161 efectius més de l'escala bàsica a bombers de primera. Aquesta primavera, a més, els bombers voluntaris han guanyat 176 nous efectius als 1.350 existents.També cal destacar els quasi–cos que enguany creixerà amb 54 incorporacions- amb 256 vehicles, un helicòpter i 18 drons, tres dels quals acabats d'adquirir. Finalment, els recursos sobre el terreny es completen amb els(GEPIF) del Departament d’Acció Climàtica i elsde les 320 agrupacions de defensa forestal () repartides arreu de país i claus tant en la prevenció d'incendis com en les primeres fases de l'extinció.