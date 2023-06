El PP guanyaria les eleccions però no governaria si Sumar i Podem van junts, segons una enquesta d'«El País»

, però es quedaria sense governar sianessin junts als comicis. Així ho determina una nova enquesta d'i la Cadena Ser, rEl sondeig es va realitzar just després de les municipals, també autonòmiques en diversos territoris espanyols. En concret, l'enquesta determina que el PP aconseguiria 131-132 diputats, que aglutinats amb Vox, resultarien un bloc de la dreta amb 177 diputats, en el cas que Sumar i Podem no es presentessin junts., per sota de la majoria absoluta.Aquest escenari permetria que Pedro Sánchez fos reelegit president del govern espanyol per majoria simple en segona votació. L, segons l'enquesta de 40db, només reuniria entre 107 i 111 escons. Perquè Sánchez tornés a la Moncloa li caldrien els vots d'ERC, Junts i PNB -en el cas que volgués evitar els de Bildu-.El sondeig tambéPer ara, l'abstenció pot tornar a ser un condicionant important per al resultat del pròxim 23 de juliol. Segons l'enquesta d'El País, només anirà a votar amb "tota seguretat" el 58,5% de la població convocada a les urnes.

