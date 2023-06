El Barça torna a coronar‑se a Europa amb una remuntada històrica

. Les blaugranes han consumat unadesprés d'una segona part espectacular, amb dos gols de, capgirant un marcador molt advers per endur-se la segona Champions League femenina de la seva història. El conjunt dirigit per, que no havia trobat el seu joc ni l'encert durant els primers 45 minuts, ha dominat amb claredat el segon temps per aconseguir un resultat per emmarcar.Les blaugranes han signat un inici de partit per oblidar. Quan només havien passat tres minuts del xiulet de l'àrbitre,després d'un error defensiu flagrant de Lucy Bronze.per intentar rebutjar la pilota, que ha acabat encastada a l'esquadra de la porteria blaugrana.ha començat a empènyer ofensivament per intentar igualar el marcador. Diverses arribades i xuts llunyans han començat a espantar la portera del Wolfsburg, però l'encert blaugrana no ha acabat de resultar en el primer gol de l'equip.Un remat de cap d', sola i pràcticament sense portera, podria haver estat l'empatTambé una rematada dei una altra de Graham han pogut resultar com el primer gol del Barça, però el resultat ha estat encara pitjor. Al minut 37, després d'una contra del Wolfsburg,per a les alemanyes després d'un cop de cap que ha acabat de sentenciar una primera part nefasta per a les blaugranes.Les blaugranes en només quatre minuts -un només de diferència entre els dos- han aconseguit l'empat a 2 amb dos gols de Patri Guijarro. El Barçadesprés del xiulet de l'àrbitra per reprendre el partit: dues arribades a l'àrea alemanya i primer gol. Es repeteix l'escena, recupera el Barça i segon gol.El ritme de la final canvia per complet.Sense arronsar-se ni perdre ritme, el Barça -encara amba la banqueta- ha mantingut el joc ofensiu, obligant al Wolfsburg a tancar-se a la seva pròpia àrea. L'eufòria blaugrana,que donaven suport a l'equip des del, ha quedat consumada amb el tercer gol del Barça: després de diversos xuts rebutjats per la defensa,, des del segon pal, per consumar la remuntada.Quan faltaven només cinc minuts per acabar el temps reglamentari, la millor jugadora del món i capitana del Barça,, ha saltat a la gespa per consumar la segona Champions League femenina de la història del club. El final ha estat frenètic, adiverses topades entre jugadores, targetes grogues i lesionades. Tot ha estat insuficient per sumar l'empat per part del Wolfsburg i el Barça es corona com a campiona d'Europa.

