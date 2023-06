Primera reunió entre les cúpules d'ERC i Junts per refer la unitat independentista

(Suïssa). La primera trobada entre els dos partits després de les eleccions municipals del 28-M ha tingut lloc aquest divendres i l'objectiu ha estat clar i inequívoc,. Tal com han confirmat afonts dels partits, l'encontre ha servit per analitzar els resultats dels comicis i "convertir-los en una oportunitat per començar a reconstruir les confiances" entre les formacions. Una meta que ha de començar, segons ha transcendit de la reunió, per perseguirPer la banda d'ERC, els presents en la trobada han estat: la secretària general,, el president del grup parlamentari,, i el vicesecretari general de coordinació interna,. I per la banda de Junts: el secretari general, l'home al capdavant del grup parlamentari,i el responsable de política municipal,Tot plegat, arriba quan aquest mateix dissabte el president del Govern,, ha donat les primeres pistes sobre en què més es pot traslladar aquesta voluntat d'entesa. El republicà ha avançat en una entrevista a Catalunya Ràdio que el primer que farà serà teixir untant per al Congrés dels Diputats com per al Senat, on no ha descartat una llista unitària de l'independentisme com defensen sectors del moviment. Així i tot, ha puntualitzat, que ho veu "difícil" pel poc temps que ens separa ja de les espanyoles. Aragonès ha subratllat, però, que el front democràtic ha d'anar més enllà d'ERC i Junts. "Hem de fer pinya aquells que defensem la independència i el dret a decidir. Això ha de superar el perímetre dels partits, ha de ser un punt d'inflexió", ha reblat.A escala de partit, ERC ja ha fixat les seves condicions per bastir el front democràtic més enllà del 23-J. El mateix Junqueras ha apostat per reforçar el Govern, prioritzar acords independentistes més enllà dels ajuntaments i estendre'ls a les diputacions, plantejar que Junts continuï tenint la presidència del Parlament i sobre la llista unitària, com vol Junts, ha asseverat que ni parlar-ne. Els de, però, també han dit la seva aquests últims dies. Per a ells, laper a la unitat és que s'avanci cap a la independència. "No cal que perdem el temps sinó", ha advertit l'expresident

