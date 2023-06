El recompte final de Barcelona manté Collboni en segona posició

El recompte definitiu de les eleccions de la ciutat deha aclarit la diferència entre el, segon, i, tercera. Els separaven 141 vots en arribar aquest divendres al matí a la Ciutat de la Justícia. La comprovació d'errors i incidències, però, finalment ha eixamplat aquesta diferència a favor de la llista de, que ha guanyat 201 vots respecte als seus competidors directes. Així, la candidatura d'ha quedat a 342 vots de diferència dels socialistes.Ara bé, aquests resultats, encara podrien patir una volta més. Alguns dels membres de les formacions presents alshan sortit visiblement incòmodes amb el que han assenyalat com incidències que la junta electoral no els ha validat. L'exemple més clar són els comuns, que han detectat una mesa deen què consten zero vots a la seva formació -tot i haver guanyat en el districte- i a les llistes dels apoderats els consten uns 150 vots.A més, també hi ha hagutentre diversos grups amb la decisió de la junta de no revisar la gran majoria dels 6.400 vots declarats nuls. Ara, les formacions tenen 24 hores per presentar un primer recurs d'impugnació. Això, però, no afecta la data del p. Aquest estadi requeriria reclamacions posteriors.

