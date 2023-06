«La ciutat proactiva»: nous projectes per millorar la convivència als barris de Barcelona

AMB EL SUPORT DE

Fins al 22 de juny es poden presentar candidatures per optar a la quarta convocatòria d’ajuts a la innovació urbana “La ciutat proactiva” . L’objectiu del programa és donar suport financer i tècnic a la implementació de projectes d’entre 30.000 i 100.000 euros concebuts per millorar la convivència als espais públics, col·lectius i compartits de la ciutat deA través de BIT Habitat i en col·laboració amb els districtes i la ciutadania, aquesta quarta edició del programa es proposa abordar ri garantir la cohesió social en un espai dens amb diversitat d’usos com és la ciutat.Es busquen iniciatives, per exemple, per reduir l’o elsa l’espai públic, o accions deque afavoreixin la convivència en espais col·lectius i comunitaris d’àmbit privat però que tenen un paper central en la qualitat de vida del veïnat.La convocatòria està dotada amb un total de, destinats adel cost de projectes d’entre 30.000 i 100.000 euros. Aquests projectes han d’incloure la implementació de les solucions guanyadores en l’entorn real de la ciutat de Barcelona per tal de poder validar, amb activitats de demostració o pilots, els plantejaments inicials del projecte, així com la consecució dels impactes previstos.

