8TV es declara en preconcurs de creditors i la propietat ja explora vendre

i la resta d'emissores de l'únic grup de canals de la TDT de titularitat privada a Catalunya ha entrat aquest divendres endesprés que l'empresa que els gestiona,, s'hagi declarat insolvent davant el jutge. Així ho ha avançat l'ARA i ho ha confirmat el mateix propietari de la companyia,, que es planteja vendre si no s'arriba a un acord.Serà, en tot cas, el 2 de setembre, quan s'acabi el termini deque tot just s'ha obert aquest divendres. Fins aleshores, Pedrazzoli té marge per trobar un pacte amb els creditors, amb qui haurà d'acordar un pla de pagaments i un pla de viabilitat. Si no ho aconsegueix, EDC entrarà en fase concursal i la justícia determinarà com s'ha de resoldre el cas.

