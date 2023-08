8TV entra en concurs de creditors

Quin és el futur de 8TV?

Es confirmen els presagis iFa dos mesos la cadena, propietat de l'empresari, assumia que tenia dificultats econòmiques i s'havia declarat insolvent davant del jutge. Ara, després de canvis a la graella,l'únic grup de canals de la TDT de titularitat privada a Catalunya ha entrat en la seva fase més dura.En un comunicat la cadena explica que la situació ve de lluny, quan elva vendre a l'actual direcció la companyia "després d’invertir-hi una important quantitat de milions i no aconseguir mai entrar en beneficis" i s'ha agreujat recentment quan Fibracat ihan trencat els contractes de lloguer que tenien amb l'empresa d'emissions digitals.D'aquesta manera, la companyia deixava de tenir dos dels quatre canals que gestionava. La manca d’aquests ingressos recurrents se sumava a una situació ja delicada propiciadaper un canvi de tendència en el mercat, expliquen. La caiguda delconvencional, la baixada eni, de retruc, de les, que no han superat l'1% de share mensual, d'acord amb l'actual fórmula de mesurament -criticada per la direcció de la companyia per perjudicar les televisions petites, són els altres dos factors que han fet inviable la cadena.Des del passat 30 de maig, Emissions Digitals de Catalunya ha disminuït la seva despesa, tant de producció de programes, amb la finalització de la temporada televisiva a les portes de l’estiu, com de massa salarial.Abans del termini de tres mesos per trobar una sortida econòmicament viable -que finalitzava el 2 de setembre- 8TV està araque determinarà com s'ha de resoldre el cas. D'aquesta manera un administrador concursal, juntament amb l'empresa, valoraran si es pot fer un pla de viabilitat que permeti la continuïtat de manera estable o s'ha de sol·licitar laEl mateix Pedrazzoli ha expressat que "si 8tv no és viable, no ho ha estat per manca d’un projecte sòlid, amb els millors professionals, i dut a terme amb la màxima", segons el comunicat de l'empresa.Pedrazzoli argumenta que "ha estat principalment per una situació conjuntural, agreujada pel monopoli del mesurament d’audiència, dei qualitat". "Amb aquests condicionants, cap mitjà de comunicació televisiu privat a Catalunya és, ni serà, viable", ha sentenciat.