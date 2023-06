Giró renuncia a presentar‑se a les primàries per liderar Junts a Madrid

, exconseller d'i representant del sector més pragmàtic de Junts, no es presenta finalment a les primàries de Junts per triar el cap de llista pel 23- J. Després que s'hi postulés dimarts, Giró ha explicat en declaracions a l'ACN que l'expresidenti el secretari general de Junts,, li han fet saber que obrir ara unes primàries "no és el més oportú ni convenient". D'altra banda, l'exconseller veu el calendari de primàries "molt ajustat" i això fa que dubti que se celebrin "en condicions". Malgrat tot, continuarà formant part de l'executiva. També reconeix que té "una visió pròpia" sobre el paper que el partit hauria de tenir a, de "negociació intel·ligent", però alhora recorda que és unaamb militants i votants.L'extitular d'Economia va prendre la decisiói aquest divendres l'ha comunicat a Puigdemont -que dilluns va fer costat explícitament acom a cap de cartell- i a Turull. Aquest mateix divendres l'expresident ha afirmat que "Jaume Giró ha estat un gran conseller d'Economia, i és un actiu polític d'alt nivell". Ha conclòs que amb la seva retirada "demostra, a més, que té un gran sentit de país".Els darrers dies, tots dos dirigents li han fet saber que consideren que obrir ara unes primàries "no és el millor ni el més oportú en aquests moments, especialment quan s'està treballant en la constitució dels ajuntaments, per una banda, i en intentar formar un front unitari de l'independentisme a Madrid, per una altra". Nogueras, actual portaveu de Junts al Congrés, és ara l'única candidata per a les primàries. Giró li ha desitjat "molta sort" i li ha traslladat que comptarà amb tot el seu suport pel que el pugui necessitar.Segons elde primàries aprovat pel partit, el termini de presentació de candidatures estarà obert fins a aquest diumenge 4 de juny. La campanya de les primàries serà del dilluns 5 al dijous 8 de juny i la votació serà l'endemà, el. Giró creu que aquest calendari és "molt ajustat", en part per l'avançament electoral. "Així es fa molt difícil que les primàries es puguin celebrar en condicions, només amb quatre dies de campanya i sense debats públics oberts a la militància i als mitjans de comunicació, com seria desitjable i com va passar a les primàries de les darreres eleccions al Parlament", ha argumentat.

