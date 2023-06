Així és Sílvia Orriols: d'Estat Català a guanyar a Ripoll amb islamofòbia

Com tractem l'extrema dreta a Nació?

manté una línia editorial de rebuig contra qualsevol discurs d'extrema dreta o excloent. De fet, el diarique emeten formacions com Vox, Plataforma per Catalunya, el FNC o Aliança Catalana amb entrevistes o fent-se ressò dels seus comunicats o rodes de premsa. Informa, això sí,: quan provoquen incidents, presenten una llista o obtenen representació, si prospera alguna denúncia seva o contra ells, si presenten una moció de censura, si se n'aprova alguna iniciativa o de les seves actuacions si governen…I al diari definim aquests partits com ad'acord amb la definició del, que recull aquest moviment ideològic com una tendència radical extremada dins una línia política de la dreta. També de partits. Segons el Termcat, la xenofòbia és una actitud i manifestació de recel, por, odi i rebuig d'un grup envers els membres d'un altre grup per la seva condició d'alteritat i estrangeria. Aquestes formacions, però, neguen l'extremisme i s'autodefineixen com a. Malgrat que no hi ha una definició concreta, vindrien a basar la seva ideologia en la, una idea que s'ha atribuït a formacions nacionalistes excloents, populistes o obertament d'extrema i ultradreta.Per altra banda, en alguns casos estan emmarcats en la, de la manera que ho defineix el Diccionari de l'(DIEC), com l'extrema dreta que no exclou la violència per aconseguir els seus fins. Finalment, el terme, com explica el mateix DIEC, només s'aplicaria en cas que un moviment polític defensés la submissió total a un líder que concentra tots els poders, l'exaltació del nacionalisme i l'eliminació violenta de l'oposició política i social.