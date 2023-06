«Harry Potter» ja parla català a HBO Max

La saga literària deEncara que la fantasia creada per l'escriptoragaudís d'una excel·lent mitologia pròpia i noms que costava molt de traduir, la versió catalana dels set llibres va enlluernar centenars de milers de persones gràcies a la traducció dei de l'. Un cop es van estrenar les pel·lícules de la Warner Brothers,i, més tard, es van acabar fent els doblatges en català de les vuit pel·lícules. Si no s'havien vist en emissió en directe o s'havia tingut la sort de pagar l'entrada en el seu moment o, fins i tot, haver comprat els DVD en format físic, no es podia veure en català enlloc.. Aquesta incorporació ha estat possible e n el marc de la col·laboració amb el Departament de Cultura i la CCMA , que han arribat a un acord amb la plataforma de la Warner per incorporar continguts en català que ja tenien disponibles en els arxius de la televisió pública catalana., per l'èxit de les històries del mag en català i perquè era pràcticament impossible aconseguir veure les vuit pel·lícules en català.Fruit d'aquest nou acord amb la plataforma propietat deincorporarà els pròxims mesos més d’un centenar de pel·lícules en català., que ja compta amb 127 títols en català,. Això suposarà un pas de gegant per a la llengua a les plataformes, especialment en un dels serveis on el català tenia una presència pràcticament simbòlica.Els doblatges que s’incorporaran a les plataformes són aquells que ha fet TV3 al llarg de la seva història i que ja s’han vist per antena.i els puguin facilitar dades del consum de la llengua catalana. Aquesta era una de les grans reclamacions dels usuaris catalans a les plataformes, que es queixaven que molts títols ja havien estat emesos pels canals de la CCMA i no es trobaven disponibles ni doblats ni subtitulats als serveis d'streaming.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola